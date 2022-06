Budapest, Martinenghi è super anche nei 50 rana!

By

Una domenica storica per lo sport italiano che colleziona vittorie in ogni disciplina esaltandosi grazie alle prestazione di Martinenghi, Berrettini e Sofia Raffaeli



Dopo il bronzo a Tokyo 2020 Nicolò Martinenghi ha arricchito il suo palmares personale con la splendida medaglia d’oro conquistata ieri a Budapest nei 100 rana dove ha stabilito anche un nuovo record italiano.

Il classe ’99 ha conquistato la vittoria grazie ad una tenuta mentale pazzesca che gli ha permesso di condurre una straordinaria vasca di ritorno seminando gli avversari Kamminga e Fink, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Martinenghi straordinario anche nei 50 rana!

Continua il momento d’oro di Nicolò Martinenghi che nella mattinata di Budapest ha fatto registrare il miglior tempo nei 50 rana.

Il nuotatore azzurro ha fatto registrare il miglior tempo davanti a Michael Andrew e Gomes JR chiudendo la crono in 26″68 e andando vicino a battere il suo precedente record di 26″39.

Il varesino si prepara dunque al meglio per la semifinale di questa sera dove proverà a superare se stesso ed a regalare un’altra notte incredibile allo sport italiano.

Tanto entusiasmo intorno a Martinenghi che ieri, dopo l’oro nei 100 rana, è stato celebrato da tutti i suoi compagni scatenando la gioia di tutti gli italiani che tramite i social hanno celebrato il grande traguardo raggiunto dall’azzurro.

🥇Nicolo Martinenghi 🇮🇹 set a new personal record touching home in 58.26 #FINABudapest2022 🥈Arno Kamminga

🥉Nic Fink#swimming pic.twitter.com/e2HsnzdFqF — FINA (@fina1908) June 19, 2022

Martinenghi ed il sogno doppietta!

Il classe ’99, in un’intervista mattutina, ha rivelato di aver dormito benissimo nonostante l’euforia per la vittoria e di essere pronto per la semifinale di questa sera con l’obiettivo di conquistare una doppietta che avrebbe dell’incredibile.

Per l’Italia non finiscono le soddisfazioni con il grande terzo e quarto tempo di Detti e Paltrinieri negli 800 e l’ottima prova del debuttante Simone Cerasuolo che nei 50 rana si piazza all’ottavo posto in 27″17.