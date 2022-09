Buckingham Palace, la famiglia si allarga: la regina starebbe saltando di gioia

La morte della regina Elisabetta II, avvenuta lo scorso giovedì 8 settembre, ha sconvolto il mondo intero. Da allora, la famiglia reale sta affrontando giorni tristi e drammatici a causa della scomparsa della sovrana. Secondo alcune indiscrezioni, nonostante ciò, da Buckingham Palace sarebbe di recente trapelata una lieta notizia che, senza dubbio, avrebbe reso felice la regina.

È sempre stata soprannominata con l’appellativo di “longeva sovrana”, Elisabetta II, deceduta all’età di 96 anni. Lo scorso mese di giugno si sono celebrati i festeggiamenti del Giubileo di platino in onore dei suoi settant’anni di regno, e già in quell’occasione, a causa di alcuni problemi di salute, la regina non aveva potuto prendere parte a tutte le manifestazioni previste.

Dopo aver trascorso le vacanze estive a Balmoral, in Scozia, Elisabetta sarebbe dovuta tornare a Londra la prima settimana di settembre in occasione della nomina del nuovo primo ministro britannico. I medici, però, hanno fortemente sconsigliato tale spostamento, e non appena le condizioni della regina si sono aggravate, si è subito temuto il peggio.

La sovrana è venuta a mancare circondata dall’affetto di tutti i suoi cari quali i suoi quattro figli – Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo – e i suoi due nipoti, William e Harry. Nonostante il grande dolore derivante dalla morte di Elisabetta, come precedentemente accennato, alcune indiscrezioni parlano anche di buone notizie derivanti da Buckingham Palace, inerenti a dei membri molto speciali della famiglia reale. Ecco di che cosa si tratta.

L’amore per gli animali

Oltre a essere una mamma, una nonna, e la regina della Gran Bretagna, Elisabetta II era anche una grande amante degli animali, specie di cani e cavalli. Tale passione la sovrana l’ha ereditata da suo padre, re Giorgio VI il quale, quando Elisabetta era solo una bambina, le ha donato il suo primo Corgi.

Come si evince da questo meraviglioso scatto in bianco e nero pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della royal family, Elisabetta II è stata sempre molto affezionata ai suoi animali, e così è stato fino alla fine dei suoi giorni.

Al momento della sua scomparsa, oltre alla sua famiglia e ai suoi cari, la regina ha lasciato quattro cani e diversi cavalli. Chi si prenderà cura di loro da adesso in poi?

Una nuova famiglia

Come precedentemente accennato, la regina Elisabetta II ha sempre donato molto amore ai suoi amici a quattro zampe, motivo per il quale sarebbe sicuramente felice di sapere che, da adesso in poi, continueranno a essere in ottime mani.

I cavalli, infatti, verranno presi in custodia dalla principessa Anna e da sua figlia, entrambe campionesse di equitazione.

Per quanto riguarda i cani, invece, due di essi entreranno a far parte della famiglia di William e Kate; gli altri due, invece, di quella di Andrea, terzogenito della sovrana.