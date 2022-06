Buckingham Palace al settimo cielo, un altro principino in arrivo: proprio loro di nuovo genitori!

By

Non è escluso che possa arrivare un altro principino a Buckingham Palace. Vediamo chi sarà a dare presto il lieto evento.

L’indiscrezione su Buckingham Palace arriva da un giornale tedesco Neue Post.

Un altro neonato a Buckingham Palace?

Mentre si vocifera dell’arrivo di un altro neonato a Buckingham Palace, il principe William ha appena compiuto 40 anni lo scorso 21 giugno. Sono stati tantissimi i messaggi a lui dedicati e quegli che gli sono pervenuti a Buckingham Palace.

L’unico messaggio che forse avrebbe voluto ricevere e, invece, non è arrivato è quello di suo fratello Harry. Del resto, si era già potuto notare che il loro rapporto si era irrimediabilmente incrinato, già durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino. I due fratelli, stando alla stampa, si sarebbero parlati a quattr’occhi soltanto per 15 minuti.

Che sia maschio!

Intanto, non sembrerebbe andare bene il matrimonio di Wiliam e Kate. Alcune persone a servizio a Buckingham Palace erano molto preoccupate di vedere sempre litigare la coppia. In particolare, sembrava che Harry avesse dismesso i panni del padre presente, affettuoso ed amorevole, per essere sempre nervoso ed aggressivo.

Recentemente, però, immortalati dal Neue Post, magazine tedesco, sono apparsi parecchio affiatati al mare. All’inizio, i paparazzi li hanno ripresi mentre discutevano in modo molto freddo e serio. Successivamente, la coppia si è distesa.

A seguito dei loro continui litigi e della loro distanza come coppia, William ed Harry hanno deciso di ritagliarsi del tempo per loro due da soli. Stando ai rumors i due reali avrebbero deciso di dedicarsi almeno una sera a settimana come coppia, senza bambini.

Inoltre, benché abbiano tre figli, non è escluso che Kate e William possano tentare di avere il quarto. Già perché Kate non ha mai nascosto il desiderio di voler mettere al mondo un altro maschietto. Lo dichiarò già al The Sun quando era incinta di Charlotte. La duchessa, che non era ancora a conoscenza del sesso del nascituro, affermò di volere fortemente un altro maschietto mentre Harry una femminuccia.

Dopo la nascita dell’ultimo arrivato, Louis che ha compiuto 4 anni ad aprile, non è escluso che Buckingham Palace, dunque, possa dare il benvenuto ad un altro principino presto. Basterà vedere se William e Kate saranno davvero in grado di appianare i loro problemi di coppia.