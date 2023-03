Bucce di limone con aceto bianco, se li unisci risparmi una marea di soldi

Avete mai provato ad unire le bucce di limone con aceto di vino bianco? Due ingredienti naturali per ottenere qualcosa di unico.

I rimedi naturali, quelli tramandati dalle nonne, stanno diventando sempre più usati. I prodotti sul mercato sono sicuramente studiati per la risoluzione di ogni problema, ma un ingrediente completamente naturale non inquina e non ha conservanti. Non solo, si può dare una seconda vita a tutto ciò che normalmente viene gettato via nell’umido. In questo caso, l’unione tra bucce di limone e aceto di vino bianco potrà dar vita a qualcosa di unico.

Bucce di limone e aceto: solo due ingredienti per risparmiare

Inquinamento e spreco sono tra le parole più diffuse dell’ultimo millennio. Greenpeace ha dichiarato che nelle case europee ci sono prodotti nocivi, con un contenuto sino a 120 sostanze ritenute tossiche. Questi ingredienti potrebbero provocare malattie della pelle, dermatiti, allergie di vario tipo oltre che inquinare l’ambiente.

I prodotti venduti sul mercato sono sicuramente efficaci, ma allo stesso tempo pericolosi se arricchiti di alcune sostanze. I COV – composti organici volatili – sono rischiosi, come l’azoto oppure l’ammoniaca e il fosforo. La US Environmental Protection Agency ha stilato una lista di questi ingredienti nocivi, invitando i consumatori nel mondo a fare attenzione.

Quando è possibile si può creare un detergente naturale per la pulizia della casa, risparmiando sul budget di fine mese e riciclando alcuni ingredienti come le bucce di limone con l’aceto di vino bianco.

L’occorrente è il seguente:

Bucce di 4/5 limoni

1 o 2 bicchieri di aceto di vino bianco

Acqua

Barattolo nuovo e igienizzato

Si procede facilmente, con le bucce di limone che vengono messe all’interno del barattolo, aggiungendo l’aceto di vino bianco sino al bordo. Chiudere ermeticamente e lasciare macerare per un minimo di due ore e un massimo di 12 ore.

Una volta che il tempo di posa è passato, prendere il flacone spray per filtrare il contenuto del barattolo aggiungendo una metà di acqua a temperatura ambiente.

Come potenziare questa sostanza con altri ingredienti naturali

Questo è uno spray potente per pulire tutte le superfici della casa, legno compreso, per igienizzare e rimuovere il grasso accumulato.

L’aceto è un rimedio naturale ottimo per eliminare lo sporco, il grasso e tutti i cattivi odori. Le bucce di limone sono sgrassanti e aiutano a profumare la casa, oltre che allontanare formiche e zanzare.

Per potenziare la sostanza si può aggiungere del bicarbonato di sodio, così da ottenere un detergente potente. Ideale per il WC o per le piastrelle, sino ad eliminare il calcare dai rubinetti del bagno o cucina.

Da non sottovalutare anche l’aggiunta di olio extravergine di oliva per lucidare i mobili in legno e le superfici come i pavimenti in ceramica. È indubbio che tutti questi ingredienti naturali si possano trasformare in un detergente per la casa. Pulire diventa facile e veloce, oltre che economico con un occhio attento alla natura.