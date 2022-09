Bucce di limone, buttarle è un grave errore: se le usi così valgono oro a casa

Le bucce del limone sono un vero e proprio rimedio naturale dai mille usi in casa, da non buttare. Anche se è consuetudine farlo, ti sveliamo tutti i modi in cui potrai riciclare queste bucce e non ne farai più a meno.

Se non avete mai pensato ad usare in casa le bucce del limone, sino ad oggi avete fatto un grandissimo errore. Sappiamo bene che l’agrume aspro di colore giallo regali non poche proprietà e benefici, ma la sua scorza è ideale per la casa senza dover più usare detersivi e agenti chimici di varia natura.

Le proprietà del limone

Il limone è un agrume che nasce sulle sponde del Mediterraneo, dove il clima è caldo e ventilato. Simbolo indiscusso della Costiera Amalfitana, questo ingrediente è usato in ogni parte del mondo non solo per insaporire i piatti ma anche per crearli.

Le sue proprietà sono tantissime, da quella antisettica sino alla disinfettante arrivando a quella antibiotica (solo per citarne alcune). Ottimo per l’organismo, da qualche tempo si è scoperto che sia anche un rimedio naturale da usare in casa per la pulizia e l’igiene delle superfici.

A questa scoperta se ne aggiunge un’altra, infatti non tutti sanno che le bucce del limone possono avere mille usi differ

enti e non devono essere buttate via.

Bucce del limone, gli usi in casa

Come accennato, il limone è anche prezioso per il processo di pulizie grazie alle tantissime proprietà antibatteriche che spazzano via tutti i germi. Non solo, al suo interno si trova una elevata concentrazione di acido citrico che funge da disinfettante con potentissima azione pulente.

Tra i tantissimi usi che si possono fare in casa delle bucce del limone troviamo:

Brillantante per i piatti

Pulire il lavandino e la vasca da bagno

Rimuovere le macchie di calcare e di sapone che si incrostano sulla parete della doccia

Eliminare i vari depositi di calcare

Eliminare le macchie di caffè bruciato dalle caffettiere

Disinfettare i piatti e i taglieri

Disinfettare le superfici della cucina.

Come usare al meglio le bucce del limone: procedimento e consigli

Tutto quello che abbiamo elencato sopra – e molto di più – si può realizzare grazie alle bucce di limone e al detergente fai da te che si prepara in pochissimi passaggi.

Come fare?

Riempire un barattolo con limoni spremuti – rigorosamente di vetro – aggiungendo dell’aceto di vino bianco sino all’orlo.

Il composto dovrà riposare alcune settimane, considerando che l’odore del limone sovrasterà quello dell’aceto confermando che è pronto.

Inserire una parte di acqua e una parte di miscela all’interno di un flacone spray e vaporizzare sulle superfici.

È un preparato naturale che funziona da sgrassatore e disinfettante allo stesso tempo. Ora, usare le bucce del limone – dopo aver vaporizzato – per eliminare ogni tipo di unto e sporco persistente come se fossero delle spugnette. Risciacquare completamente le superfici, che saranno igienizzate e profumate.