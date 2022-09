Alcaraz è mostruoso, un grande Sinner esce sconfitto!

Quella andata in scena questa notte sarà ricordata senza dubbio come una delle più belle partite della storia degli US Open, Sinner e Alcaraz giocano una partita emozionante e di altissimo livello con lo spagnolo che riesce a rimontare ed a raggiungere le finali dopo una battaglia di oltre 5 ore con il punteggio di 6-3,6-7,6-7,7-5,6-3



La partita più attesa di questo US Open non delude le aspettative con i due giovani talenti che lottano e danno vita ad un match sensazionale sotto ogni punto di vista.

Nel primo set Alcaraz domina ma poi subisce il ritorno dell’altoatesino che vince i tie-break del secondo e terzo set alzando il proprio livello.

Carlos Alcaraz però non si arrende e con una grandissima reazione d’orgoglio rimonta l’azzurro e raggiunge la semifinale di New York vendicando la sconfitta rimediata sul prato di Wimbledon.

Ora lo spagnolo affronterà il padrone di casa Tiafoe che, a sorpresa, ha eliminato Rafael Nadal dal torneo.

Alcaraz- Sinner, I due nuovi fenomeni del tennis!

Quando anche Djokovic e Nadal appenderanno la racchetta al chiodo saranno loro, senza dubbio, i nuovi padroni della classifica ATP: anche ieri sera Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dimostrato di aver raggiunto ormai un livello incredibile riuscendo a giocare per oltre 5 ore mandando in estasi il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium di New York.



Questo match ce lo ricorderemo a lungo, Sinner esce sconfitto dagli US Open ma tra gli applausi de pubblico e dello stesso Alcaraz che si alza in piedi ad omaggiare l’uscita dal campo del suo grande avversario.

Vittoria meritata da parte dello spagnolo che soffre per lungi tratti del match ma riesce a trovare le migliori soluzioni nei momenti più delicati non sbagliando praticamente nulla nel set decisivo.

Si chiude comunque una stagione splendida per Jannik Sinner che è ormai assolutamente tra i 5-6 tennisti più forti del circuito ATP.

Sia a Wimbledon che a New York, l’altoatesino ha giocato a livelli altissimi uscendo in entrambi i casi al quinto set dopo due maratone interminabili ( A Londra era stato battuto da Novak Djokovic).

Carlos Alcaraz può ora diventare il tennista più giovane a vincere un torneo dello slam, ma la sensazione è che già dal prossimo anno lui e Sinner potranno togliersi grandi soddisfazioni ed emulare i gesti di grandi campioni del passato continuando a scrivere pagine importanti nella storia di questo sport.