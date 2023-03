Bucce di banana, riutilizzale in questi 5 modi per non buttarle: diventano utili

Le bucce di banana non dovrebbero mai essere buttate via nell’umido, bensì riutilizzate in questi cinque modi utili diversi.

Le bucce di banana sono quell’involucro del frutto che spesso e volentieri si butta via nell’umido, senza pensare a quanti usi diversi si potrebbero fare. Il riciclo è importante per evitare di accumulare rifiuti e preservare in ogni modo l’ambiente, per questo motivo anche la buccia di un frutto può diventare qualcosa di unico da usare subito. Scopriamo insieme cinque usi differenti di queste bucce, da non buttare mai nell’umido.

Quali sono i benefici di una buccia della banana?

La buccia di un frutto, ma soprattutto quella della banana, non si deve considerare come un semplice involucro. Ricca di Sali minerali e vitamine, gli esperti riconoscono il lei proprietà benefiche per il corpo e non solo: dall’azione antiruggine sino all’antibiotica arrivando all’enzimatica.

Tra le tantissime sostanze contenute anche l’etilene che aiuta nella casa e nelle pulizie. Questo vuol dire che con una sola buccia si possono fare tantissime cose, senza doverla gettare nella spazzatura.

Cinque usi diversi delle bucce di banana

Ci sono tantissimi usi di una buccia di banana, tra i più importanti è sicuramente da considerare come un ottimo fertilizzante per le piante. Chi produce compost o desidera farlo, questo ingrediente è ricco di calcio – magnesio e potassio. Basterà scaldarla in forno per essiccarla e poi polverizzarla, così da essere mescolata alla terra della piante. Oppure si può frullare e mettere all’interno di uno spruzzino così da innaffiare le piante oppure vaporizzare le sue foglie e i suoi fiori.

La buccia della banana viene usata anche nel campo del benessere, alleviando le irritazioni della pelle. È ideale per i lividi, punture di insetti e anche per andare a lenire e idratare la zone disidratate.

Per chi vuole ottenere tutti i suoi benefici, basterà metterla in frigo e poi usarla per lucidare ogni tipo di scarpa. Per farlo basterà usare la parte interna, rimuovendo ogni tipo di alone e di macchia.

Inoltre si usa per lucidare l’argenteria, anche se è spesso un lavoro che richiede l’impiego degli agenti chimici. In questo caso, basterà sfregare delicatamente la buccia di banana sull’argento dalla parte interna, lasciare agire e poi risciacquare.

In poco tempo tutta l’argenteria tornerà ad essere più bella e splendente di una volta. Lo stesso discorso vale per gli indumenti di pelle o gli accessori, sfregando sempre delicatamente per trasferire tutte le proprietà. Prendere poi un panno soffice e asciugare.

La buccia di una banana viene usata anche come maschera per i capelli, ottima per idratare e lenire la cute.

Come fare? Basta frullare le buccia con l’aiuto di un frullatore e immergere il composto nell’acqua. Mescolare e applicare la maschera direttamente sui capelli lasciando in posa per 30 minuti. Ultimo ma non meno importante, l’uso della buccia per togliere la polvere dalle foglie delle piante: si spolverano delicatamente con la parte esterna, lasciando che tutta la polvere venga eliminata.