Bucato, quanto tempo puoi lasciare i vestiti bagnati in lavatrice? La risposta

Bucato, sai quanto tempo puoi lasciare i vestiti bagnati in lavatrice? Sicuramente è sbagliato non stenderli subito. Purtroppo se li lasci umidi per ore e ore, non accade nulla di buono. Ecco perché non dovresti farlo più.

Se fino ad ora hai sempre lasciato per ore il tuo bucato in lavatrice senza stenderlo immediatamente, hai sbagliato. Ecco perché. La spiegazione degli esperti ti tornerà davvero molto utile.

Bucato, cosa succede a lasciare i panni bagnati in lavatrice

Tra le invenzioni moderne più apprezzate al mondo, la lavatrice ci salva in tutte le occasioni. Ogni giorno tutti facciamo uno o più lavaggi, magari dedicandoci al contempo ad altre faccende domestiche o addirittura recandoci a lavoro o a fare la spesa.

Se si configurano in particolare le ultime due ipotesi, significa che il tuo bucato spesso resta bagnato per molte ore all’interno della lavatrice prima che tu possa stenderlo. Cosa succede in questi casi? Cosa accade ai nostri vestiti bagnati che stazionano nella lavatrice per tanto tempo? Oggi lo scopriamo.

Per quanto tempo possiamo lasciare i panni bagnati in lavatrice?

Certamente, rispetto a qualche anno fa le cose sono cambiate. A causa dell’importante crisi economica in cui versa l’Italia, e non solo, tutte le famiglie si ritrovano a dover mettere in atto tecniche di risparmio per non arrivare a fine mese in difficoltà.

Fortunatamente, le lavatrici moderne, soprattutto quelle di ultima generazione, permettono di impostare cicli di lavaggio rapidi che se sfruttati bene, consentono di ottenere anche un discreto risparmio in bolletta.

Se è vero che dobbiamo stare attenti a risparmiare e ad evitare sprechi, è altrettanto vero che dobbiamo tutelare anche la nostra salute. Perché diciamo questo? Tantissime volte ti sarà capitato di accendere la tua lavatrice, lavare i tuoi vestiti e di lasciare il tuo bucato per ore nella lavatrice anche se il ciclo impostato era quello rapido.

Gli esperti sconsigliano di farlo per una ragione molto precisa: all’interno della lavatrice chiusa in cui ci sono panni umidi, iniziano a proliferare batteri, germi e altri microrganismi pericolosi per noi, per i vestiti e per la lavatrice.

Perché si verifica tutto ciò? Semplice: per via della concentrazione di acqua calda in un ambiente chiuso, umido e piccolo. Altissimo è il rischio che si sviluppi la muffa se lasciamo i panni bagnati per ore nel nostro elettrodomestico.

La muffa è un fungo per nulla innocuo che non solo macchia e rovina i vestiti ma al contempo provoca danni anche alle guarnizioni della lavatrice e ai suoi componenti. Ti è mai capitato di tirare il tuo bucato fuori dalla lavatrice dopo ore e di sentire un odore sgradevole o vedere delle macchie? Bene, in questo caso, la muffa aveva già attaccato il tuo bucato.

Sappiamo che la vita quotidiana è frenetica e che talvolta per fretta o dimenticanza, capita di trascurare il bucato. Da oggi però sai perché non dovresti farlo. Gli esperti consigliano di non fare stazionare mai i vestiti in lavatrice per più di 10 minuti ma di stendere immediatamente il bucato. Se non hai questa possibilità, basta anche solo collocarlo in una cesta di plastica in modo che i vestiti siano però a contatto con l’aria.

Se proprio non hai tempo di fare nemmeno questo, lascia almeno l’oblò aperto in modo che si possa ventilare l’interno della lavatrice. Attenzione anche alla pulizia della lavatrice che è fondamentale per evitare che si rompa. Se hai tenuto il tuo bucato per ore in lavatrice, è probabile che la muffa di sia formata anche all’interno dell’elettrodomestico.

Cosa devi dunque necessariamente fare? Pulire con un panno in microfibra la guarnizione della lavatrice e asciugare perfettamente l’oblò e le pareti interne.

La candeggina è un ottimo rimedio per sbarazzarsi dei funghi. Versane un misurino sopra la gomma della guarnizione e lascia che il prodotto agisca almeno per 10 minuti cosicché il fungo si ammorbidisca e rimuoverlo diventerà facilissimo.

Eventualmente puoi sostituire la candeggina con il detersivo. Assicurati di pulire anche il tamburo della lavatrice ma questa volta con una soluzione naturale per evitare di fare danni.

Devi solo realizzare una miscela a base di bicarbonato di sodio e aceto bianco. Fai poi un lavaggio a vuoto a 60 gradi. Se invece la muffa si è formata sui vestiti rimasti troppo a lungo in lavatrice, come dobbiamo risolvere il problema? La soluzione è semplicissima.

Prima di lavarli nuovamente, li devi smacchiare ma in maniera naturale e non aggressiva altrimenti rischi di rovinarli. Anche in questo caso la miscela a base di aceto e bicarbonato ti ritornerà estremamente utile: lascia che il prodotto agisca sulle macchie per 15 minuti, strofina e mettili in lavatrice.