Bruxelles accoglie con sospetto il nuovo Primo Ministro britannico

By

A Bruxelles le autorità europee esortano Liz Truss a rispettare quanto concordato dopo la Brexit. Le istituzioni europee accolgono l’arrivo di Liz Truss alla guida del governo britannico con un misto di cautela e sospetto.

Fuori, le parole con cui il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto il nuovo presidente del Consiglio sono state di cortesia. “L’UE e il Regno Unito sono partner. Affrontiamo insieme tante sfide, dal cambiamento climatico all’invasione russa dell’Ucraina”, ha detto il politico tedesco non appena si è saputo che sarebbe stata il successore di Boris Johnson.

“L’UE e il Regno Unito sono partner. Affrontiamo insieme tante sfide, dal cambiamento climatico all’invasione russa dell’Ucraina”

Ma quel messaggio è stato seguito da un avvertimento nel tweet di Von der Leyen: “Non vedo l’ora di un rapporto costruttivo, nel pieno rispetto dei nostri accordi”.Fuori dai microfoni, nel capoluogo comunale si pone maggiormente l’accento su quest’ultima parte e si osserva con un certo risentimento l’arrivo del nuovo presidente del Consiglio a Downing Street.

È in carica solo da poche ore, ma si attendono con trepidazione i suoi primi passi sugli impegni Brexit firmati con l’Ue dal suo predecessore, Boris Johnson. “Con la situazione interna del Regno Unito, [il nuovo primo ministro] potrebbe scommettere sulla sospensione temporanea di parti del Protocollo; sarebbe inaccettabile”, afferma un alto funzionario della comunità, riferendosi al testo concordato sulla Brexit che regola l’adattamento dell’Irlanda del Nord all’UE.

Quando si parla di rispetto degli accordi, a Bruxelles è molto evidente che si parla di questo protocollo, il trattato internazionale che garantiva un rapporto fluido tra quella regione britannica e il blocco comunitario nell’era inaugurata dalla Brexit. Poco dopo la firma di tale accordo, il governo Johnson ha iniziato a manifestare il proprio dissociazione da quanto pattuito e questo è solo cresciuto nel tempo, al punto che una delle ultime normative che il precedente ha iniziato a elaborare sull’esecutivo britannico è quella che consente la modifica unilaterale del Protocollo.

Liz Truss, che fino ad ora era stata ministro degli Esteri del Regno Unito, ha svolto un ruolo chiave nella preparazione di questa legge. Quel ruolo di primo piano di Truss culminò con il crescente distacco di Bruxelles nei suoi confronti. Mesi fa, la politica conservatrice si è impossessata della negoziazione del Protocollo dopo le dimissioni di David Frost, l’ex ministro britannico per la Brexit.

Truss da Ministro degli Esteri si era allonatata molto dalle posizioni di Bruxelles

Con Frost, uno degli euroscettici più in vista e ideologizzati del Partito conservatore, le trattative erano arrivate a un punto morto e non ha esitato a minacciare la rottura unilaterale di quel capitolo degli accordi di divorzio con il Regno Unito al termine di ogni incontro. L’arrivo di Truss, noto per essere un pragmatico, ha fatto sperare a Bruxelles che si potesse trovare una soluzione.

La speranza finì per svanire presto, quando si scoprì che la Brexit e il protocollo erano anche un’arma della politica interna britannica a cui Johnson ricorreva ogni volta che era nei guai. È così che è stata elaborata nel parlamento britannico la norma che conferisce ai ministri del Regno Unito il potere di sospendere unilateralmente aspetti del protocollo dell’Irlanda del Nord.

Anche alla risposta di Bruxelles, che in risposta ha aperto diversi fascicoli a Londra e che a Londra può finire in milioni di multe. Il Commissario, Maros Sefcovic, negoziatore dell’UE su questo capitolo, è stato il più duro ogni volta che si è pronunciato su questo tema. E, infatti, venerdì scorso ha sottolineato che l’Ue non si ritirerà mai dal tavolo dei negoziati.

Allo stesso tempo, Sefcovic ha accusato il Regno Unito di “non essersi impegnato in modo significativo” con Bruxelles da febbraio e di aver rifiutato proposte e compromessi che l’UE aveva offerto per affrontare i problemi con il protocollo nell’Irlanda del Nord.