Brutte sorprese sul conto di questi pensionati: riceveranno 325 euro in meno

Ci saranno ben 325 euro in meno ai pensionati. La notizia è incredibile. La diminuzione dell’importo sul cedolino sarebbe dovuta a tutti i tagli alle rivalutazioni.

Ecco quali saranno i pensionati italiani che riceveranno ben 325 euro in meno sul cedolino. Questa categoria di cittadini è già in rivolta.

Brutte sorprese sul conto di questi pensionati

In questi giorni, si è diffusa una brutta notizia che riguarda i pensionati. Secondo fonti ufficiali, questa categoria di cittadini sta percependo ben 325 euro in meno sul cedolino.

Non bastano, quindi, tutti i bonus erogati dallo Stato per questo 2023 a compensare le perdite. I pensionati, infatti, sono stati al centro di una nuova manovra pensionistica, che ha visto l’aumento dell’ammontare sul cedolino.

Il Governo di Giorgia Meloni ha dovuto ricalibrare gli importi delle pensioni per aiutare i cittadini a far fronte all’inflazione dilagante. La crisi economica che stiamo vivendo, infatti, è stata causata anche da un improvviso aumento dei costi di tutto, dai beni di prima necessità fino alle bollette dell’energia elettrica.

I pensionati stavano già vivendo un periodo negativo nel 2020, quando il Governo ha annunciato lo stato di allarme per via dell’emergenza sanitaria e ha messo tutto in lockdown. Non solo le attività economiche e i lavoratori, ma anche i pensionati, che sono stati catapultati in una situazione che non avevano mai vissuto prima.

Dopo la fine del lockdown, però, nulla è terminato. Anzi, una nuova minaccia si è presentata sul fronte europeo: la guerra dichiarata dalla Russia all’Ucraina. Molti credevano che questo scontro non ci avrebbe condizionati e invece ha provocato una crisi finanziaria mai vissuta dalle ultime generazioni.

Proprio per questo il Governo italiano ha dovuto compensare le perdite, facendo dei tagli. I primi che stanno subendo i risultati di questa decisione sono i pensionati, ai quali vengono erogati ben 325 euro in meno.

Scopriamo tutto su questa situazione e soprattutto quali sono i pensionati a cui viene sottratta questa cifra. Non viene sottratta a tutti i pensionati in modo indistinto.

325 euro in meno ai pensionati

La notizia che ci saranno 325 euro in meno ai pensionati la diffonde UILP, il sindacato Unione Italiana Lavoratori Pensionati. Il sindacato in questione ha riportato i risultati ottenuti nel contesto di un importantissimo studio.

I dati riportano che il potete d’acquisto dei nostri pensionati sia nettamente diminuito rispetto agli anni scorsi. Uno dei motivi per cui ciò è avvenuto sarebbe la rivalutazione pensionistica avviata con la manovra sulle pensioni del 2023.

Nello specifico, dovete sapere che tutti quei pensionati che nel 2022 percepivano una pensione di ammontare 2500 euro, nel 2023 ricevono sul cedolino ben 25 euro in meno al mese. Facendo un rapido calcolo, si tratta di una perdita di ben 325 euro nell’anno.

Questi tagli sono stati davvero necessari per il Governo, che in questo modo è riuscito a mantenere nelle casse dello Stato più di 2 milioni di euro. A farne le spese, però, sono stati i pensionati del nostro Paese, che ora chiedono maggiori tutele e diritti.