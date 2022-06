Brutte notizie per Amadeus: positivo al Covid, salta il premio Agnes

Il conduttore più amato della Rai Amadeus è risultato positivo al Covid-19: saltano tutti i suoi piani, tra cui un prestigioso premio Agnes, che andrà in onda su Rai 1.

Dopo due anni di pandemia, il Covid-19 non ci abbandona e colpisce tante persone. Questa settimana, tra gli sfortunati c’è anche Amadeus, il famoso conduttore di Rai 1, che ormai è sulla cresta dell’onda da qualche anno.

La notizia arriva ieri e pare che il conduttore, risultato positivo al virus, abbia dovuto rimandare diversi impegni in queste settimane, tra cui la registrazione di un premio molto presigioso.

Amadeus ha il Covid: sconvolti tutti i suoi impegni

Amadeus è diventato negli anni un grande conduttore, soprattutto grazie ai suoi tre Festival di Sanremo, che lo hanno reso uno dei presentatori più amati dal pubblico popolare della Rai.

In queste ore, il sito DavideMaggio.it ha comunicato che però Amadeus purtroppo in questi giorni dovrà rinunciare i suoi impegni: il Covid-19 l’ha colpito, anche se senza sintomi. Ama, infatti, pare che stia bene ma ovviamente dovrà restare in isolamento fino a quando non risulterà negativo.

In queste settimane, anche se l’estate è ormai iniziata, i suoi impegni non erano finiti, tanto che avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di un premio molto prestigioso, il Premio Agnes. Questa è stata registrata sabato 25 giugno e lui, purtroppo, ha potuto partecipare solo in registrazione video e non al fianco di Mara Venier e Alberto Matano, che presentano l’evento.

L’ultima volta che lo abbiamo visto in tv, Amadeus ha presenziato al TG1 per annunciare una delle sue co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo, ovvero Chiara Ferragni, scelta che ha fatto impazzire i social.

Tutti i suoi fan gli augurano una veloce guarigione, visto che non possono vivere un giorno senza il loro Amadeus in televisione.

Cos’è il Premio Agnes

Amadeus, prima di contrarre il Covid, avrebbe dovuto partecipare alla celebrazione del Premio Biagio Agnes, premio dedicato allo storico direttore generale della Rai, che per la prima volta si è svolto a Roma.

A presentare questa premiazione, la Zia Mara Venier e il suo grande e fraterno amico Alberto Matano, che insieme hanno premiato il Festival di Sanremo (per il quale appunto avrebbe presenziato Amadeus), diverse fiction, i servizi reportage dall’Ucraina del TG e tanti altri successi.

Insomma, un premio molto prestigioso che unisce e mette insieme tutto il mondo dell’informazione televisiva. Tanti hanno partecipato, tra cui Maria Chiara Giannetta, lo storico regista Michele Guardì, Sergio Rubini e tante altre personalità note nel mondo dello spettacolo e dell’informazione.