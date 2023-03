Brucia 1 foglia di salvia in casa, 5 minuti dopo noterai gli effetti: cosa avviene

By

Brucia 1 foglia di salvia in casa: ecco perché dovreste sempre farlo. L’effetto non si fa attendere e arriva in meno di 5 minuti: smudging

Tantissime persone stanno bruciando 1 foglia di salvia in casa. Ecco perché hanno scelto di farlo e cosa vogliono ottenere da questa pratica.

Brucia 1 foglia di salvia in casa

Gli esperti di piante, di casa e di benessere ormai da anni praticano una tecnica conosciuta come smudging. Consiste nel bruciare alcune foglie di piante in casa, per ottenere degli effetti incredibili.

La maggior parte delle persone vuole bruciare le foglie di salvia. Per farlo, semplicemente lega fra loro le foglie e ne accende un’estremità con un accendino.

Fatto ciò, la pianta continuerà a bruciarsi da sola. Vi consigliamo di appoggiarla su un contenitore ignifugo, che consentirà alla pianta di continuare a bruciarsi senza rischi per la vostra casa.

In questo modo, la salvia comincerà a emanare il suo profumo all’interno dell’ambiente e a diffondere le sue proprietà in tutta la casa. Ma cos’è lo smudging e quali sono i suoi effetti? Ecco che ve lo spieghiamo di seguito.

5 minuti dopo noterai gli effetti: lo smudging

Lo smudging è una tecnica che prevede di bruciare delle foglie secche in modo da produrre fumo all’interno di un ambiente. Oltre alle foglie, si possono utilizzare anche dei pezzi di legno e dei fiori.

Prima di essere bruciate, le foglie possono essere messe insieme e unite per mezzo di un filo di spago. Per rendere ancor più secche le foglie, possono essere conservate in zone secche della casa e soprattutto al buio.

L’obiettivo di questa tecnica è quello di purificare completamente l’aria della casa. In questo modo, l’ambiente risulterebbe più pulito e fresco. Si dice anche che questa tecnica permetterebbe all’energia positiva di impadronirsi della casa.

In particolare, questa pratica sarebbe efficace contro i traumi e tutte le esperienze negative che abbiamo accumulato nell’arco della nostra vita. Risulterebbe perfetta per purificare gli oggetti presenti nella nostra casa e per aumentare la qualità del nostro umore.

E poi ancora per ridurre l’impatto dello stress sulle nostre vite e per ridurre gli effetti dell’ansia. Si rivelerebbe ottimo anche per migliorare i nostri livelli di concentrazione.

Molte persone lasciano che la salvia bruci mentre meditano e stanno leggendo rilassate un libro. In particolare, l’uso della salvia è legato alla cultura sciamanica e a quella indigena. Gli antichi e chi fa ancora parte di queste tradizioni continua a utilizzare quotidianamente questa tecnica per migliorare la propria vita.

Curare il proprio benessere è essenziale, specialmente quando si trascorre molto tempo in casa e l’aria viziata potrebbe compromettere la nostra salute e quella della nostra famiglia.

Anche gli esperti si sono soffermati a lungo su questa pratica e sono arrivati ad alcune conclusioni importanti. Il “Journal of Ethnopharmacology”, ad esempio, ha studiato gli effetti benefici della pratica di bruciare la salvia e ha rilevato che sia capace di eliminare addirittura il 94% dei batteri nell’aria.