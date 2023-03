Piante e fiori di appartamento bellissimi ma velenosi, la lista nera: un pericolo

Sono bellissimi piante e fiori di appartamento, con un unico piccolo svantaggio: sono velenosi e da non tenere in casa.

Sono piante che spesso compaiono nelle case, scelte per la loro bellezza e il loro buonissimo profumo. Tuttavia alcune di queste sono completamente velenose e non dovrebbero far parte dell’allestimento di un ambiente domestico. I professionisti del settore stilano ogni anno la lista delle piante e fiori di appartamento da non adottare e non posizionare all’interno o all’esterno. Nella maggior parte dei casi non si da ascolto a questo consiglio, continuando a mettersi in casa piante velenose. Ma quali sono quelle da evitare del tutto?

Piante e fiori di appartamento velenosi: quelli da evitare

Piante e fiori sono fondamentali nella vita di ognuno, spesso e volentieri migliorano l’umore ed esaltano lo stile scelto per la casa. Sono degli esseri viventi da nutrire capaci di restituire un ambiente terapeutico e rilassante.

Tuttavia, alcune di queste che abbiano nel nostro appartamento sono tossiche e velenose tanto che non dovrebbero mai essere collocate in casa o in giardino. Ovviamente, raccogliere una pianta che non si conosce non è assolutamente da fare.

Quando si decide di adottarne una, ci si reca da un vivaista esperto così che possa consigliare la migliore per le proprie necessità e conoscenze. Una pianta non è un oggetto e come tale deve essere trattato al meglio, rispettato e conosciuto sino in fondo. Per questo motivo si mettono in luce quelle che sono le piante da evitare in ogni modo.

Aglaonema

L’aglaonema è una pianta da appartamento velenosa. Si presenta come un arbusto sempreverde con foglie ovali larghe e un colore verde acceso. Le sue sfumature sono affascinanti ed è anche molto facile da coltivare, soprattutto in zone dove la luce scarseggia. Tutto molto bello, se solo non fosse che le foglie sono altamente tossiche.

Alocasia

Anche questa pianta ha delle foglie verdi grandissime, con sfumature viola che la rendono ancora più bella. Le varietà sono molte e alcune raggiungono una altezza di circa 40 cm con 20 cm in larghezza. Attenzione alla sua linfa che irrita la pelle ed è tossica in caso di ingestione: da tenere lontana dai bambini e animali curiosi.

Agrifoglio

Bellissima e poetica pianta, ma la sua è una bellezza velenosa e tossica. Le sue bacche rosse – ma anche le foglie – hanno un contenuto di glucosidi in grado di infiammare l’intestino, con conseguente vomito e diarrea. Anche lei non dovrebbe mai essere presente in casa.

Anturio

Questa è una pianta decorativa e molto bella, presente in moltissimi appartamenti considerato il suo stile unico. È purtroppo tossica per il contenuto di cristalli di calcio. Deve essere tenuta lontana da bambini e animali, inoltre non andrebbe proprio coltivata in giardino o in casa.

Piante e fiori velenosi: le Kalanchoe

La kalanchoe si coltiva facilmente ed è molto bella. Purtroppo è una pianta tossica per gli animali, con conseguente problema respiratorio.