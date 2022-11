Brooke di Beautiful, la figlia l’avete mai vista? Più bella di lei | FOTO

Brooke di Beautiful nella vita reale ha una figlia belissima. L’avete mai vista? Conosciamola subito!



La famosa attrice statunitense, interprete di Brooke Logan nella soap opera Beautiful, ha una figlia che è un incanto. Ve la presentiamo.

Brooke di Beautiful, l’americana più famosa in Italia

Attrice statunitense, con una carriera straordinaria alle spalle, Katherine Kelly Lang si è fatto conoscere non soltanto oltreoceano ma anche in Italia per la sua partecipazione alla soap opera più lunga di sempre: Beautiful.

Lei, che è una delle protagoniste principali fin dalla prima stagione, ancora tutt’oggi continua a farne parte. La Lang è un volto amatissimo dal pubblico italiano che conosce a perfezione la storia di questo personaggio così intrigante che negli anni è riuscito a farsi amare in tutto il mondo.

Ma non è con Beautiful che inizia il successo di Katherine che già nel lontano 1987 inizia a muovere i primi passi sia al cinema che al teatro. Il suo volto è per antonomasia associato in ogni caso a questa famosa soap opera americana.

Ma oltre a Beautiful, la Brooke internazionale ha preso parte anche ad altri progetti professionali importanti. Ha recitato per esempio nel film “Trappola nella notte” di Valentine e in “Esperimento letale” insieme a Ian Ziering, volto noto di Beverly Hills 90210.

La sua fama è arrivata anche in Italia. Nel 2014 Milly Carlucci l’ha voluta nel suo programma “Ballando con le stelle” dove si è esibita insieme a Simone Di Pasquale. Insomma, una carriera straordinaria.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, vi diciamo che ha una figlia che è bellissima proprio come lei. Sembrano due sorelle. Voi l’avete mai vista la giovane ereditiera di Katherine?

Chi è la bellissima figlia della famosa attrice americana

Di Brooke Logan, protagonista di Beautiful, sappiamo vita, morte e miracoli. Ma di Katherine Kelly Lang, invece? Oltre alla sua straordinaria carriera da attrice, che cosa sappiamo? Vi diamo qualche info in più sulla sua vita privata.

La Brooke internazionale è convolata a nozze per ben due volte ed è mamma di tre figli. Con il suo primo marito, Skott Snider ha avuto Jeremy e Julian nati rispettivamente nel 1990 e nel 1992. I suoi due figli maschi hanno recitato in Beautiful insieme a lei quando erano piccini.

Nel 1997, invece, l’attrice dal suo secondo compagno, Alex D’Andrea, ha avuto una figlia, Zoe Katrina ed è proprio di lei che oggi vogliamo parlarvi.

La figlia dell’attrice che interpreta Brooke Logan in Beautiful è davvero bellissima. Fisico da modella, occhi che parlano da soli, una lunga chiama che arriva oltre le spalle: è uno spettacolo della natura.

Il suo nome è diventato famoso grazie ai suoi conosciuti genitori. Anche il papà di Zoe, Alex D’Andrea, è molto noto negli Stati Uniti d’America, è infatti un affermato imprenditore, produttore e fondatore di una casa di produzione, la Baldwin D’Andrea. Che cosa sappiamo sul conto della figlia dei due famosissimi?

Zoe è una donna molto riservata, sappiamo però che ha studiato presso la Oak Christian High School conseguendo il diploma nel 2015. Ha deciso poi di proseguire con l’università studiando fashion marketing all’Istituto Marangoni.

Di che cosa si occupa? Oggi è stilista e social media manager e ricopre inoltre una posizione di rilievo nel settore delle public relations. Pur essendo giovanissima, Zoe è già compagna e mamma. Da tanto tempo è in coppia con Tyler con il quale ha messo al mondo due splendidi bambini, Zuma nel 2018 e Reign nato nel 2020.

In diverse interviste, Katherine Kelly Lang ha parlato della sua relazione con i suoi figli e in particolare con Zoe con la quale si sente particolarmente affine. Mamma e figlia condividono non soltanto l’amore per il mondo dello spettacolo ma anche quello per la famiglia: Zoe è una mamma premurosa e Katherine una nonna straordinaria.