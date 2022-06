Britney Spears via da Instagram: sparita una settimana dopo il matrimonio

By

Britney Spears non smette mai di far parlare di sé: dopo il matrimonio con Sam Asghari, il 9 giugno, ora la pop star sparisce dai social e allarma i suoi fan.

Che fine ha fatto Britney Spears? Solo qualche giorno fa, Britney ha condiviso su Instagram molte foto del suo matrimonio da favola, tanto desiderato, con il suo compagno Sam Asghari.

Dopo la sua vittoria contro la tutela del padre Jamie, Britney finalmente sembrava tornata alla vita, coronando anche il suo sogno d’amore. Ma ora, pochi giorni dopo il lieto evento, la cantante di “Baby One More Time” sparisce dai social, come già aveva fatto tempo fa. Ma cosa è successo? Ecco cosa pensano i fan.

Britney Spears sparita da Instagram: dov’è finita la pop star?

Britney Spears sorprende sempre tutti i suoi fan: negli ultimi anni, si è parlato molto di lei a causa della lotta per cancellare la tutela del padre Jamie, che è stato suo tutore al 100% per anni.

In questi giorni, il 9 giugno 2022, è convolata a nozze con Sam Asghari, un matrimonio seguito da tutti tramite i social e a cui hanno partecipato molte note celebrità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donatella Versace (@donatella_versace)

Ma ora, con precisione nelle ultime ore di ieri, 16 giugno, Britney ha cancellato il suo Instagram: infatti, il suo profilo non si trova da nessuna parte, nonostante la cantante abbia recentemente pubblicato molte foto e video del suo matrimonio con Sam.

Nell’ultima settimana, Britney è stata molto attiva, pubblicando foto e video del suo matrimonio, ma ora sembra tutto sparito, senza una pubblica motivazione. I fan, però, hanno un’idea e potrebbe essere riconducibile alla sua famiglia, che è stata esclusa totalmente dalle sue nozze.

Perché Britney ha cancellato il suo profilo Instagram?

Tutti sanno che tra Britney Spears e la sua famiglia, soprattutto dopo la battaglia legale durata anni, non ci sono buoni rapporti. Infatti, né i genitori né i suoi fratelli sono stati invitati al suo matrimonio.

Per quel giorno così importante, la cantante non li ha voluto al suo fianco, come se volesse aprire un capitolo totalmente nuovo della sua vita, lasciando indietro il passato.

In questi giorni, però, la sorella Jamie Lynn Spears ha commentato una foto del matrimonio pubblicata da Britney, facendole i suoi auguri e complimentandosi per il sogno che ha realizzato. Secondo alcuni fan di Britney, questo potrebbe non aver fatto piacere alla pop star.

Motivo per cui, sempre secondo alcuni, avrebbe deciso di oscurare il suo profilo, evitando di avere alcun contatto con la famiglia.

Ovviamente, si tratta di ipotesi anche perché la Spears non ha annunciato la sua cancellazione con motivazioni certe e il marito, Sam, continua a pubblicare come se niente fosse. Scopriremo la verità? Staremo a vedere, anche perché Britney Spears è davvero imprevedibile.