Brindisi: una donna muore dopo aver dato alla luce i suoi gemellini

By

Una mamma che arriva in ospedale a Brindisi in condizioni disperate, ma che dà alla luce i suoi due gemellini anche se prematuri. Lei, 41 anni, però, non ce l’ha fatta ed è, poi deceduta.

Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo all’ospedale “Perrino” di Brindisi e perché la neo mamma sia morta. I suoi figli sono, ora, ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Brindisi: neo mamma muore dopo il parto

La gioia di dare al mondo il proprio figlio, in questo caso due gemelli, che può trasformarsi in tragedia da un momento all’altro. La storia che stiamo per raccontarvi è quella di una mamma di 41 anni che a Brindisi è riuscita a dare alla luce di suoi bambini ma è morta poco dopo.

Una storia triste che va, piano piano, ricostruita. La donna era arrivata il 17 dicembre, con l’ambulanza del 118, all’ospedale “Perrino” di Brindisi, in condizioni critiche, come afferma l’Asl di Brindisi, e in stato di gravidanza gemellare pretermine. Immediatamente ricoverata, ha dato alla luce i suoi bambini, un maschio ed una femmina prematuri.

Qualche giorno dopo il parto, la donna è deceduta mentre i suoi bambini sono tuttora ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale. La neo mamma era ricoverata in rianimazione all’ospedale della città pugliese.

Cosa è successo? Sono ancora in corso le indagini per capire la natura di questo terribile incidente che ha portato una mamma a dare alla luce i suoi piccoli per poi spegnersi prematuramente senza poter stare con loro. “Il quadro era di eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane” – ha dichiarato l’Asl di Brindisi.

La 41enne, una volta arrivata in ospedale, è stata operata d’urgenza e fatta partorire con un cesareo. Ma, come descritto sempre dall’Asl di Brindisi, “in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata e atonia uterina”. Nonostante una situazione di così grave pericolo, i medici non si sono arresi né persi d’animo ed hanno attuato tutte le procedure mediche e chirurgiche che servono in questi casi, anche la terapia intensiva.

I suoi gemellini sono in terapia intensiva neonatale

Ma la donna non ce l’ha fatta ed è deceduta questa mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale dove era ricoverata. I suoi bambini, invece, sono nella terapia intensiva neonatale. La neo mamma era originaria di Pezze di Greco, una frazione di Fasano, in provincia proprio di Brindisi.

È stato un documento dell’Asl della città, diffuso dopo la tragica notizia, a spiegare cosa è successo alla 41enne e come i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvare, facendo nascere, anche se prematuri, i suoi bambini per salvarli.

La mamma era arrivata in condizioni critiche in ospedale lo scorso 17 dicembre e subito è stata operata d’urgenza e i suoi figli fatti nascere con taglio cesareo, a causa delle complicanze che ha descritto il documento Asl diramato. La 41 lascia un marito e un’altra figlia.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Fasano e della frazione dove la neo mamma viveva.