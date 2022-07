Bridgerton 3: è ufficiale, sono iniziate le riprese della terza stagione!

Una delle serie dei record di Netflix è, sicuramente Bridgerton: i fan non vedono l’ora che arrivi la terza stagione che, finalmente, è in lavorazione.

Bridgerton è stata negli ultimi due anni una delle serie tv più apprezzate di Netflix, il colosso dello streaming che ormai da anni si è affermato nel mondo.

La serie, ispirata ai romanzi di Julia Quinn e prodotta dal genio delle serie Shonda Rhimes, è arrivata alla terza stagione che, come è stato comunicato nelle ultime ore, è attualmente in produzione. Ecco cosa sappiamo.

Bridgerton 3 sta arrivando: le riprese sono iniziate

Chi non ha mai visto Bridgerton, ovviamente, mente spudoratamente. La serie Netflix è diventata già un cult tra le serie tv degli ultimi anni, raggiungendo un numero di visualizzazione altissimo superato solo da Squid Game.

Uscita quest’anno la seconda stagione, incentrata sul personaggio di Anthony Bridgerton (che per molti è stato meglio del Duca della prima stagione), ora arriverà la terza stagione, incentrata sul personaggio di Penelope.

Questa nuova stagione è finalmente in lavorazione, negli studi di Londra, come ha annunciato un video ufficiale pubblicato proprio da Netflix, in cui vediamo molti volti noti del cast prontissimi a girare le prime scene delle nuove puntate.

Il video ha scatenato i fan dello show, entusiasti di questo ritorno imminente e curiosi di sapere come continueranno le vicende dei protagonisti nell’epoca della Reggenza inglese.

Cosa sappiamo della terza stagione

Bridgerton 3 sta per arrivare e tutti sappiamo, grazie a un annuncio ufficiale di qualche mese fa, che stavolta la serie parlerà di Penelope Featherington, migliore amica di Eloise Bridgerton nonché Lady Whistledown, colei che svela tutti i segreti dell’alta società.

La storia, seguendo le vicende già raccontate nel libro dedicato a lei, pare che seguirà l’amore tra lei, interpretata da Nicola Coughlan, e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Secondo la sinossi ufficiale diffusa dagli showrunner, pare che Penelope abbia rinunciato alla sua cotta per Colin, decidendo di dedicarsi completamente alla sua doppia vita come Lady Whistledown. Ha deciso, pare, che è ora di trovare un marito come si deve, qualcuno da cui possa dipendere in modo tale da continuare il suo lavoro.

Intanto Colin torna dal suo viaggio estivo, più bello e spavaldo che mai, ma Penelope non gli dà corda. Lui resta scioccato, visto che la ragazza è sempre stata l’unica ad apprezzarlo davvero, appoggiandolo in tutte le sue idee.

Così, Colin cercherà di recuperare l’amicizia che sembra perduta, ma i risvolti saranno inaspettati.