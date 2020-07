Brescia, primo allenamento con la squadra per Balotelli

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi con il Brescia. L’attaccante, dopo la querelle con il presidente Cellino, è sceso in campo a Torbole per sostenere la seduta di allenamento della squadra lombarda, reduce dalla vittoria contro il Verona per 2-0.

Balotelli di nuovo in gruppo

Una storia, quella tra Balotelli e il Brescia, particolarmente travagliata. Dopo che il club di Cellino aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale chiedendo il licenziamento per giusta causa dell’attaccante e dopo che, per tutta risposta, SuperMario aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempienza economica (pagati solo 7 giorni a marzo), oggi il centravanti classe 1990 si è però allenato per la prima volta con il gruppo dopo settimane di lavoro individuale. Un luce in fondo al tunnel per SuperMario che, dopo il secondo tampone risultato negativo, è stato quindi chiamato da Diego Lopez ad aggregarsi al gruppo.

Balotelli, quindi, potrebbe essere già disponibile per la decisiva sfida contro il Torino. Difficile che questo avvenga, però, vista la prolungata assenza mentre più probabile che possa andare in panchina contro la Roma, ma soprattutto un passo avanti verso la conclusione di una vicenda che, in un momento particolarmente dedicato per le Rondinelle, potrebbe essere un toccasana per concentrarsi solo e soltanto sull’obiettivo salvezza.