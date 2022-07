Bremer tra Inter e Juventus!

Sono Juventus e Inter al momento le società più attive in questa finestra di calciomercato; Marotta e Arrivabene lavorano per creare una squadra altamente competitiva ed in grado di togliere al Milan lo scudetto conquistato nella stagione che si è appena conclusa.



Ciò che accomuna il mercato di nerazzurri e bianconeri è principalmente la fase difensiva; entrambi i club infatti rischiano di perdere due pilastri difensivi, Milan Skriniar è infatti vicino alla firma con il Paris-Saint Germain, mentre Matthijs De Ligt ha intensificato i contatti con il Bayern Monaco, sua probabile futura destinazione.

La Juventus sogna di rimpiazzare il gigante olandese con Kalidou Koulibaly ma, nelle ultime ore, ha trovato un accordo con Bremer, da tempo obiettivo di mercato dell’Inter.

Bremer, Inter o Juventus?

Il difensore brasiliano del Torino ha impressionato tutti nell’ultima stagione ed è stato premiato come miglior giocatore della Serie A dalla Lega Calcio.

Bremer lascerà sicuramente il Torino per provare il salto di qualità definitivo della sua carriera approdando in un top club.

Dopo aver raggiunto nelle scorse settimane un accordo con Marotta, Gleison Bremer ha raggiunto un’intesa anche con la Juventus e dovrà decidere in pochi giorni la soluzione più giusta per la sua carriera.

La sensazione è che entrambe le società siano in attesa di cedere Skriniar e De Ligt per poi piazzare l’affondo decisivo al classe ’97 e chi prima riuscirà a vendere si assicurerà le prestazioni del miglior giocatore della scorsa Serie A.

La crescita del brasiliano è stata evidente, Juventus e Inter rappresentano un’opportunità che Bremer sa di dover cogliere al volo per dare la svolta decisiva alla propria carriera.

Il brasiliano ha sempre detto di trovarsi molto bene a Torino e l’ipotesi bianconera potrebbe essere più “comoda” dato che non stravolgerebbe le abitudini cittadine del calciatore e della sua famiglia.

Il derby d’Italia si accende anche fuori dal rettangolo di gioco con l’Inter che, abbandonata la pista Dybala, vuole battere sul tempo la Juventus con l’acquisto di Gleison Bremer dal Torino.

Pogba-Lukaku, dolci ritorni

Nel frattempo Juventus e Inter si godono i ritorni di Lukaku e Pogba, calciatori che torneranno a vestire le maglie con le quali hanno disputato le migliori stagioni in carriera.

“Big Rom” è già arrivato a Milano, si è presentato (nuovamente) ai suoi tifosi ed ha annunciato la scelta di giocare con la maglia numero 90 la prossima stagione.

Sabato i tifosi della Juventus accoglieranno Paul Pogba, e sperano che al francese venga affidata nuovamente la maglia numero 10, lasciata libera dall’addio di Paulo Dybala.