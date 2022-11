Brasile, Bolsonaro chiede lo stop dei blocchi stradali | Auto su manifestanti

Il Brasile ha eletto il proprio presidente dopo il ballottaggio del 30 ottobre e al comando è salito Lula. Bolsonaro, dopo un prolungato silenzio, ha accettato la sconfitta e chiesto ai manifestati di evitare i blocchi stradali.

Dopo la vittoria della sinistra, infatti, i pro Bolsonaro sono scesi in piazza numerosi creando blocchi autostradali e disagi in tutto il Paese. Ieri sera l’ex presidente di destra ha chiesto ai propri sostenitori di sospendere i sit in stradali. Ma poco dopo il suo annuncio si è appreso che un’auto ha colpito un blocco stradale di sostenitori che stavano manifestando.

Brasile, Bolsonaro chiede stop blocchi stradali

Il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha chiesto esplicitamente ai suoi sostenitori di attuare soltanto manifestazioni pacifiche ed evitare i disagi che si stanno verificando nel Paese.

Dopo la vittoria di Lula, che segna una nuova era per il Brasile, la paura collettiva era che l’ex presidente, nonostante la sconfitta, non accettasse l’insediamento del nuovo presidente. Dopo una lunga attesa, che ha aumentato la preoccupazione, Bolsonaro ha però fatto il suo breve discorso post sconfitta.

Ha confermato il suo impegno a seguire la costituzione e ha chiesto ai sostenitori di evitare proteste violente che non rappresentano il partito. Ma nonostante ciò si sono riversati in tantissimi in strada per protestare contro il cambio di governo.

Inizialmente si sono concentrati intorno alle caserme di polizia per chiedere l’intervento ufficiale delle forze dell’ordine. Poi i pro Bolsonaro hanno cominciato a creare disagi alla circolazione in tutto il Brasile. Blocchi stradali numerosissimi e con la partecipazione di camionisti per impedire il passaggio in autostrada.

Si è creata successivamente una protesta contro la protesta sollevata dai sostenitori di Bolsonaro.

Auto contro blocco stradale

Ieri sera, proprio poco dopo che Bolsonaro ha chiesto di sciogliere i blocchi stradali, è rimbalzata la notizia tramite i media locali di un attacco ai sostenitori dell’ex premier.

Nello stato di Sao Paulo precisamente nel quartiere Washington Luis a Mirrasol una macchina ha puntato dritto al cordone di manifestati che stava bloccando la strada.

Nell’incidente sono rimaste ferite 16 persone tra due due bambine di dieci e undici anni. Ma non solo perché si apprende dall’emittente Globo che anche dei militari sarebbero rimasti feriti nell’accaduto.

Una situazione che sta degenerando e sopratutto portando ancora più instabilità in Brasile.

Lula invece si appresta a cominciare la sua terza avventura al comando del Paese e i suoi obbiettivi sono ridare dignità al popolo sia economica che sociale. Ma anche dare la possibilità ai giovani di studiare e crearsi un futuro che possa dare loro una vita migliore.

Il presidente ha a cuore anche la salvaguardia dell’ambiente e della foresta amazzonica che è essenziale per l’ecosistema mondiale. Ora chi lo ha votato dando la sua fiducia si aspetta notevoli cambiamenti nonostante il clima teso e nervoso di questi giorni.