Asciugamano sulla porta del forno, non farlo: potrebbe causare problemi

È una abitudine che abbiamo tutti quella di mettere l’asciugamano sulla porta del forno. Lo sai che non andrebbe mai fatto?

Ci sono delle abitudini che si tramandano di generazione in generazione, come quella dello strofinaccio sulla porta del forno. Di estrema e grandissima utilità, questo asciugamano viene usato per tutti i motivi che si possono pensare ovvero asciugare le mani ed evitare di bruciarsi quando il forno è acceso. Eppure è una azione che andrebbe completamente evitata: scopriamo insieme il motivo e i problemi che si potrebbero sviluppare.

Strofinacci da cucina: gli elementi irrinunciabili

In una cucina non possono mancare i classici strofinacci, spesso e volentieri usati per asciugare i piatti, lavarsi le mani oppure per non bruciarsi o appoggiarci direttamente qualcosa. Nella maggior parte dei casi vengono lasciati asciugare o a disposizione appesi alla porta del forno: ma quasi nessuno sa che questa è una pessima idea.

È un gesto comune che viene fatto da tutti, ma pulire le stoviglie e poi lasciare il panno sulla porta del forno potrebbe non essere corretto seppur pratico. Quando è a disposizione, lo strofinaccio viene poi preso e usato in ogni occasione ma gli esperti invitano a cambiare abitudini.

Perché non devi mettere l’asciugamano sulla porta del forno

All’interno di una cucina, come abbiamo detto, ci sono strofinacci che sono destinati ad usi diversi. La diversificazione di questi asciugamani è intelligente per limitare ed evitare ogni rischio di intossicazione alimentare o proliferazione dei batteri.

Così come è da evitare la porta del frigorifero e quella dei pensili, anche quella del forno non è di certo stata creata a questo scopo. Questo è infatti un terreno fertile per la prolificazione dei batteri, perché nessuno si preoccupa di lavarsi le mani prima di aprilo e chiuderlo. Non solo, è un posto alla portata di tutti tra bambini che giocano e animali domestici che passano indisturbati.

Per questo motivo andrebbe evitato in ogni modo di posizionare lo strofinaccio nella parte del forno che ha il maniglione, proprio per non invitare i batteri a proliferare continuamente. È una questione importante per ridurre i batteri e ottenere una alto livello di pulizia.

Come mantenere pulito uno strofinaccio?

I tessuti di questo tipo che sono chiamati ad asciugare le stoviglie, le mani e come appoggio per la cucina devono essere igienizzati e puliti. Nella maggior parte dei casi i batteri trovano la loro condizione ottimale in ogni posto che trovano dove c’è umido e caldo, esattamente come la porta di un forno.

La prima cosa da fare è non usare mai il maniglione come porta strofinaccio, cercando di appenderli in zona sicura. Poi andrebbero cambiati ogni giorno e lavati a 90° aggiungendo un bel cucchiaio di bicarbonato per una azione diretta sulla eliminazione dei germi.