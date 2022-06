Brad Pitt, il famoso attore dall’assoluto fascino che tutti conosciamo bene, ha sofferto molto e lo ha raccontato a cuore aperto.

L’intervista ai microfoni di GQ rivela un uomo fragile che ha dovuto lottare contro la depressione.

Brad Pitt si racconta

Tutti pensano che gli attori hollywoodiani abbiano una vita a 5 stelle, in realtà molte volte ci sono tanti problemi che a volte rimangono nascosti e altre volte vengono a galla come confessioni che devono assolutamente uscire allo scoperto.

In particolare, Brad Pitt è stato intervistato da GQ, dove ha parlato a lungo delle sua depressione, dovuta anche a una grande solitudine che lo ha portato a chiudersi molto in sé stesso.

La fama ha molto aiutato l’attore ma prima che fosse quello che oggi vediamo, ha sofferto molto e ha avuto diversi malesseri psicologici, confessa addirittura di aver sofferto di una leggera depressione.

Oggi Brad Pitt ha 58 anni e facendo il punto sulla sua vita, ha raccontato molto della sua dipendenza dall’alcol e dalle sigarette, ma il punto di rottura con il passato è arrivato dopo il divorzio dalla Jolie nel 2016.

“Da allora hod eciso di pensare alla mia salute come assoluta priorità della mia vita”.

Finalmente l’attore si è tolto un macigno aprendosi e raccontando la sua storia.

Le dipendenze

Dopo aver affrontato il problema della depressione, Pitt ha combattuto con l’alcol e le sigarette, vizi che stavano diventando davvero incontrollabili.

Dopo il divorzio ha deciso di prendere in mano la sua vita e migliorarla, quindi innanzitutto è diventato sobrio grazie a un periodo di un anno e mezzo trascorso in un centro di riabilitazione.

Ha provveduto anche a smettere di fumare, soprattutto nel periodo durante la pandemia.

Dopo essersi occupato della salute fisica, ha dovuto pensare anche a quella mentale ed è stato più difficile risolvere i problemi.

“Penso di essere realmente felice solo da poco, infatti ora penso a me stesso mentre nella vita ho sempre seguito la corrente. credo di aver avuto una leggera depressione ma adesso cerco di accettare sia i lati belli che brutti di me e mi sento davvero pieno di gioia”.

Racconta anche di aver sofferto molto durante la sua adolescenza a Los Angeles e solo ultimamente si è riappacificato con la famiglia e alcuni amici.

L’attore ha confessato anche come alcune attività lo facciano stare meglio, ad esempio la musica e ovviamente i suoi figli, avuti con Angelina Jolie e in parte adottati, per i quali non ha ottenuto la custodia congiunta ma solo il diritto di visita.

Preso lo vedremo sul grande schermo nel film ‘Bullet Train‘, in uscita nelle sale il 15 luglio.