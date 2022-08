Borrell: missione dell’UE per addestrare l’esercito ucraino

L’Alto rappresentante per la politica estera comunitaria confida, Josep Borrell, ha dichiarato che gli Stati Uniti risponderanno questa settimana all’accordo nucleare con l’Iran.

L’Unione europea ha infranto diversi tabù con le sue risposte all’invasione russa dell’Ucraina e l’alto rappresentante dell’UE per la politica estera, Josep Borrell, è disposto a infrangerne un altro. La prossima settimana proporrà ai ministri della difesa della comunità di inviare una “missione importante” per addestrare i soldati ucraini.

Borrell proporrà ai ministri della difesa della Ue di inviare una missione per addestrare i soldati ucraini

“Non capisco perché addestriamo l’esercito mozambicano e non quello ucraino“, ha riflettuto lunedì Borrell, in una conferenza a Santander, avvertendo allo stesso tempo che la guerra aperta nell’Europa orientale “non è una piccola guerra“. Questa lotta, ha affermato il politico spagnolo, “richiede uno sforzo non solo nelle forniture di materiale, ma anche nell’addestramento e nell’aiuto all’organizzazione dell’esercito”.

I piani di Borrell, se andassero avanti, non sarebbero sviluppati sul suolo ucraino, ma in un Paese vicino, come lui stesso ha chiarito. Se questo nuovo passo si concretizza, è probabile che venga visto con ostilità dalla Russia, che sta rispondendo sempre più alle sanzioni e agli aiuti europei a Kiev con tagli alla fornitura di gas ai paesi dell’UE. Poco dopo l’inizio dell’invasione, sei mesi dopo questo mercoledì, diversi paesi dell’UE e della NATO hanno iniziato a inviare armi in Ucraina.

Hanno aumentato il flusso rispetto a ciò che avevano fatto dall’invasione della Crimea nel 2014 e dalla guerra separatista nella regione del Donbas, cosa che è stata accompagnata anche dall’addestramento, in particolare dall’Alleanza Atlantica. La Commissione europea ha persino proposto – ed è stata infine approvata – una linea di finanziamento che coprisse l’invio di materiale bellico a Kiev da parte degli Stati membri.

In linea di massima erano 500 milioni, ma il gioco è cresciuto e sono già 2 milardi e mezzo. La spedizione di materiale bellico in Ucraina è stata una delle chiavi del paese invaso per resistere alla Russia. “Hanno chiesto 200 carri armati e ne hanno 237. Abbiamo inviato più sistemi anticarro di quanti carri armati nel mondo“, ha dichiarato il generale Mark A. Miller, presidente del capo di stato maggiore congiunto degli Stati Uniti in visita alla NATO sede a Bruxelles lo scorso giugno.

Fin dall’inizio, sono stati gli Stati Uniti a inviare il maggior numero di armi. Senza andare oltre, alla fine della scorsa settimana ha annunciato un nuovo pacchetto del valore di 775 milioni di dollari. Ma lo sono anche molti altri paesi, che sono coordinati sotto l’ombrello del cosiddetto Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, che comprende tutti i membri dell’Alleanza Atlantica più altri che supportano militarmente l’Ucraina nel conflitto, in totale mezzo centinaio.

Tuttavia, affinché i soldati ucraini possano utilizzare molte delle armi loro fornite, devono prima passare attraverso un periodo di addestramento. Vi potrebbero essere inquadrate proposte come quella dell’Alto rappresentante per la politica estera, ma anche altre iniziative come quella avvenuta a Copenaghen l’11 agosto.

“Affinché i soldati ucraini possano utilizzare molte delle armi loro fornite, devono prima passare attraverso un periodo di addestramento”

Diversi paesi che sostengono Kiev si sono incontrati nella capitale danese e lì Ben Wallace, ministro della Difesa britannico, ha annunciato che il suo paese avrebbe inviato più armi e che stava ampliando il programma di addestramento per i soldati ucraini che ha in corso e per il quale ha già 2.300 i soldati sono passati. “Germania, Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania e Lettonia hanno annunciato che aderiranno all’iniziativa; I Paesi Bassi lo avevano precedentemente annunciato”, ha detto Wallace.

Con questa iniziativa, lanciata nel corso Quo Vadis Europa dell’Università Internazionale Menéndez Pelayo, il capo della diplomazia europea compie ancora una volta un passo rischioso nella risposta alla Russia, come ha fatto con quella linea di finanziamento aperta a marzo. Invece, Borrell ha esortato alla cautela di fronte alla richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky – sostenuto da Estonia, Finlandia e altri paesi baltici – di vietare i visti d’ingresso nella zona Schengen a tutti i cittadini russi.

“Non è una buona idea”, ha criticato, per poi qualificarsi: “Dobbiamo essere più selezionati”. Quello che il politico spagnolo è arrivato a chiedere è che a coloro che sono legati al regime sia vietato l’ingresso – “niente acqua per gli oligarchi” – ma la porta sia lasciata aperta per chi fugge. “Ci sono molti russi che vogliono andarsene”, ha spiegato. Borrell si schiera così con il cancelliere tedesco, già uscito qualche giorno fa a respingere il provvedimento.

Il dibattito su questa nuova sanzione ha iniziato ad accendersi nella prima metà del mese a seguito di un articolo pubblicato da Zelensky su un quotidiano americano. Come nel caso della “missione potente” della formazione, questo punto sarà all’ordine del giorno degli incontri informali dei ministri della Difesa e degli Esteri la prossima settimana a Praga.

Lo ha annunciato il responsabile della diplomazia della Repubblica Ceca, il Paese che presiede il Consiglio dell’Ue questo semestre, il che implica che abbia una posizione decisiva nella preparazione dei contenuti degli incontri e nella ricerca di accordi tra i partner durante questo periodo.L’alto rappresentante ha fatto riferimento anche ad un’altra delle questioni che più lo preoccupano in questi giorni: l’accordo sul nucleare con l’Iran.

“Il mondo sarebbe un posto molto più sicuro se potessimo far funzionare di nuovo questo accordo”, ha detto Borrell. Da lunedì sera della scorsa settimana, il leader europeo attende la valutazione degli Stati Uniti sulla risposta che l’Iran ha dato all’ultima proposta avanzata per rilanciare il patto, firmata nel 2015 e da cui è uscito unilateralmente. Donald Trump.

In questi negoziati, che vanno avanti da 16 mesi, la diplomazia europea ha svolto il ruolo di coordinatore delegato delle Nazioni Unite. La risposta iraniana è “ragionevole”, secondo il capo della diplomazia comunitaria, che ha mostrato qualche segno di impazienza dichiarando che la risposta statunitense dovrebbe essere già arrivata. “È possibile che lo sarà durante questa settimana”, ha stabilito.