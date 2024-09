Le borracce per l’acqua possono diventare un terreno fertile per batteri, funghi, muffe e alghe se non vengono pulite correttamente.

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, ha condiviso sulla sua pagina social alcuni consigli utili per evitare che le borracce vengano contaminate.

Borracce a rischio contaminazione, i consigli di Bassetti

Le borracce per l’acqua possono diventare un terreno fertile per batteri, funghi, muffe e alghe se non vengono pulite correttamente. Ecco alcuni consigli utili forniti da Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, per mantenere le borracce pulite e sicure. Innanzitutto occorre sostituire l’acqua ogni 4-5 ore, specialmente quando fa caldo. Poi evitare di lasciare l’acqua nella borraccia per periodi prolungati, lavare la borraccia con acqua calda e sapone, utilizzando uno scovolino per raggiungere tutte le parti interne.

È consigliabile fare questo ogni giorno. Utilizzare bicarbonato o limone, ogni 3-4 utilizzi, aggiungere una fettina di limone o un quarto di cucchiaino di bicarbonato all’acqua per una pulizia più profonda. Infine asciugare bene. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare la borraccia a testa in giù per evitare la formazione di umidità all’interno.