Bonus vacanze senza ISEE, oltre 400€ sul conto: stanno facendo tutti le valigie

Bonus vacanze senza ISEE: tanti italiani stanno facendo le valigie per andare in vacanza. Ti verranno accreditati oltre 400 euro sul conto.

Dopo il bonus senza ISEE di importo pari a 7200 euro per le famiglie che si trasferiscono in Abruzzo, un altro bonus molto gradito dagli italiani è il bonus vacanze senza ISEE di oltre 400 euro. Il 5 settembre è tornato il bonus vacanze senza ISEE per la stagione autunnale ed invernale. Scopriamo quali sono i requisiti necessari per vedersi erogato il bonus vacanze senza ISEE e quali sono i vantaggi che riserverà agli italiani questa interessante agevolazione.

Bonus Vacanze senza ISEE: come funziona?

Dopo mesi e mesi di disattivazione, è tornato alla ribalta il bonus vacanze senza ISEE previsto per i mesi autunnali ed invernali. La finalità del bonus vacanze senza ISEE è quella di regalare agli italiani piccoli momenti di relax e di divertimento senza spendere i propri risparmi. Il valore del Bonus Vacanze senza ISEE è pari a 450 euro ed è spendibile sotto forma di voucher nelle strutture alberghiere e ricettive che aderiscono all’iniziativa.

Oltre ai pernottamenti gratuiti, gli italiani possono approfittare degli sconti fino al 50% sulle escursioni ed attività culturali. Il bonus vacanze senza ISEE consente di visitare e di soggiornare in una località italiana, beneficiando di un voucher pari a 450 euro da utilizzare in una struttura convenzionata. Il voucher ha validità fino al 30 giugno 2022. Oltre al soggiorno, è possibile beneficiare di scontistiche sulle esperienze, attività e servizi extra connessi al soggiorno.

Tutti i cittadini italiani possono approfittare del bonus vacanze senza ISEE a condizione che la prenotazione nella struttura alberghiera preveda un soggiorno pari a minimo 4 notti. Due notti di soggiorno saranno gratuite, mentre tutte le altre notti saranno pagate dalla Regione e dalla struttura alberghiera. Oltre a questa agevolazione è possibile approfittare dello sconto del 50% sulle attività culturali e sulle esperienze extra che possono essere svolte. In pratica, per poter beneficiare del bonus vacanze di importo pari a 450 euro, non è necessario presentare alcun ISEE.

Bonus Vacanze senza ISEE Regione Piemonte

Il bonus vacanze senza ISEE erogato dalla Regione Piemonte spetta a tutti i turisti che intendono trascorrere un soggiorno in una Regione italiana di almeno 4 giorni. Nel caso di pernottamento in camera doppia, il voucher ha un importo pari a 300 euro. Nel caso in cui la prenotazione sia per una singola persona, il bonus vacanze è di importo pari a 150 euro. Per le escursioni turistiche è possibile beneficiare dello sconto pari al 50%.

Bonus vacanze senza ISEE Regione Lazio

Il bonus vacanze senza ISEE dalla Regione Lazio offre ai turisti un voucher di importo pari a 900 euro per viaggiare sul territorio fino al 30 novembre 2022. Le proposte offerte sono le seguenti: