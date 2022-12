Bonus spesa Natale 125€, chi potrebbe richiederlo: spetta solo a questi cittadini

Ecco che vi sveliamo cos’è il Bonus spesa e chi può ottenere i 125 euro nel periodo di Natale. La domanda si presenta in questo modo.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire cos’è il Bonus spesa pari a un massimo di 125 euro, da erogare nel periodo di Natale, chi può ottenerlo e come fare per riceverlo.

Come presentare la domanda per il Bonus spesa

Con il Natale sempre di più alle porte, sono tantissimi gli italiani che vorrebbero dei veri e propri sostegni da parte dello Stato. Ed ecco che sono stati accontentati con l’ideazione del Bonus spesa, del valore anche di ben 125 euro.

Si tratta di un incentivo importantissimo, che arriva proprio in questo periodo di grande difficoltà, dovuto all’inflazione che è ormai alle stelle e ci impedisce di fare la spesa come un tempo e di arrivare alla fine del mese.

Proprio per questo, 125 euro fanno comodo in generale a tutti gli italiani, ma purtroppo non saranno tutti a poterne beneficiare. La bella notizia è che, per ottenere il bonus spesa, non è necessario inviare nessuna richiesta.

Questi bonus, infatti, verranno erogati in automatico a tutte le famiglie che già in passato ne avevano fatto richiesta ed erano risultate beneficiarie. Un importo fino a 125 euro, quindi, verrà erogato direttamente sul conto corrente di tutte quelle famiglie che ne hanno davvero bisogno.

Ma quali sono i requisiti che bisogna possedere per ricevere il bonus in questione? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprirlo.

Chi può ottenere fino a 125 euro a Natale

Purtroppo, non tutte le famiglie italiane potranno beneficiare di questo importantissimo bonus. La platea è ampissima, mentre si stima che saranno circa 7 mila famiglie a ottenerlo.

Ma come mai così poche? La ragione è legata ai requisiti stringenti. Per ottenere questo beneficio, infatti, bisogna risiedere a Napoli, visto che l’iniziativa è proprio di questo Comune italiano.

Verranno erogati circa 994 mila euro a quelle famiglie di Napoli che già in passato avevano inoltrato la richiesta per l’ottenimento del bonus spesa. Il Comune, questa volta, quindi non ha messo nuovamente a disposizione l’elenco dei requisiti che bisogna possedere per richiedere il bonus, perché in ogni caso potranno riceverlo soltanto le famiglie inserite nella lista del Comune.

Il bonus spesa, quindi, verrà erogato soltanto alle famiglie di Napoli che hanno già beneficiato di un altro bonus analogo nel periodo compreso tra il 21 di dicembre del 2021 e il 15 di aprile del 2022.

Il bonus erogato dal Comune sarà spendibile entro il 31 di dicembre del 2022 per l’acquisto di prodotti per il cenone della Vigilia e per il pranzo di Natale. Tra i beni acquistabili compaiono i generi alimentari, i prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa. Sono inclusi anche quelli pensati per i bebè.

Sono esclusi dal bonus i prodotti come le bevande alcoliche, gli elettrodomestici e tutti quegli elementi di arredo per le case.