Benzina e diesel: oggi prezzi in Italia in aumento

Giunge in Italia l’effetto accise sui carburanti provocando così un aumento dei costi sia del diesel e della benzina.

A partire da oggi è operativo quindi il taglio dello sconto fiscale sulla benzina, sul GPL e sul diesel che era entrato in vigore il 22 marzo.

L’adeguamento del costo del carburante

Gli operatori si sono così organizzati ed hanno adeguato il prezzo seguendo le indicazioni per ognuno dei carburanti quali sono aumentati quindi di 12 centesimi al litro per la benzina e per il diesel, mentre, il GPL ha avuto un aumento di 2 centesimi al litro.

Tutti i vari interventi potranno essere consultati nel corso della giornata all’interno della rete Nazionale in cui verranno esposti i prezzi in cui non mancherà l’indicazione della cifra delle accise maggiorate.

Per il momento invece ancora non è riscontrabile la risalita di carburanti all’interno del monitoraggio realizzato da quotidiano energia dei dati comunicati presso i gestori dell’osservaprezzi appartenenti al Mimit.

E questo ciò che accade perché gli ultimi aggiornamenti attualmente a disposizione sono quelli del 30 novembre alle ore 8:00.

Come verranno modificati i prezzi

Il quadro generale mostra quindi una modifica di prezzi per i tagli che hanno effettuato gli operatori durante i giorni passati.

Infatti, fino al 30 novembre, il costo della benzina al self-service era di 1,644 al litro, un costo che per gli altri marchi oscilla tra 1,628 al litro e 1,653 al litro.

Per quanto riguarda il diesel al self-service, il costo medio si aggira intorno a 1,726 al litro, mentre, per le altre compagnie, la cifra è fissata tra 1,709 e 1,737 euro al litro.

Per quanto riguarda invece il servito, il costo medio è leggermente più alto, proprio come accade di consueto.

Infatti, per la benzina si parla di 1,794 euro al litro, mentre per gli impianti colorati il prezzo applicato è compreso tra 1,725 e 1,844 euro al litro.

Per il diesel al servito il costo medio è di 1,876 euro al litro mentre, per i punti vendita delle varie compagnie, il costo oscilla tra 1,806 e 1,928 euro al litro.

Per quanto riguarda il GPL, il costo applicato è di 0,764 euro al litro.

Ultimo, ma non per importanza, è il costo medio del metano auto il quale si aggira tra i 2,138 euro al litro e i 2,409 euro al litro.