Bonus spesa 500 euro, a chi spetta e come richiederlo: i requisiti per averlo

Un bonus spesa di 500 euro è in arrivo per alcuni italiani, una buona notizia che permette di fare la spesa con maggiore tranquillità. Ecco a chi spetta, quali requisiti occorrono per ottenerlo e come fare domanda!

In tempi di crisi, quando non si arriva alla fine del mese e fare la spesa per tutta la famiglia diventa un incubo, anche un piccolo aiuto economico fa comodo ed è ben gradito.

Lo è ancor di più se la cifra è di 500 euro, molto consistente e perfetta per riempire il carrello e stare tranquilli per un bel po’, soprattutto le famiglia numerose.

Ma chi regala questa somma e come averla? La misura è prevista dal governo che, in collaborazione con l’Inps ha pensato ad erogare incentivi e bonus volti ad aiutare le famiglie numerose che vanno avanti con mille difficoltà.

Grazie a questi aiuti è più facile affrontare i problemi e pensare alla spesa quotidiana senza fare troppe rinunce.

Il bonus di 500 euro è stato istituito proprio per questo, per dare alle famiglia la possibilità di usufruire di una somma di denaro destinata al fabbisogno alimentare quotidiano. Scopriamo come funziona questo bonus, a chi spetta e come ottenerlo.

La Carta Acquisti ottimo bonus per la spesa

Una delle misure più vantaggiose per coloro che non possono far fronte alla spesa è la Carta Acquisti, istituita dal governo e destinata all’acquisto di beni e servizi di prima necessità. Con questa carta, infatti, è possibile pagare anche le bollette e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, che in totale sono 480 euro all’anno.

Altra misura molto apprezzata è la Carta Risparmio Spesa, introdotta dal governo Meloni e che partirà dal mese di luglio. Si tratta di una carta nominativa, che permetterà di acquistare alimenti di prima necessità e verrà con 400 euro solo una volta.

Potranno beneficiare di questa misura coloro che non superano i 15.000 euro di ISEE. Vi sono però altri modi per fare la spesa e risparmiare cifre importanti, proprio come se venisse riconosciuto un bonus, vediamo quali.

Come risparmiare 500 euro sulla spesa

Come ben sai, fare la spesa è un impegno economico gravoso, che incide moltissimo sul bilancio di tutte le famiglie, e più sono numerose, più soldi ci vogliono per far fronte alle esigenze di ciascuno. Quando non ci sono limiti di budget è facile prendere le cose al supermercato e riempire il carrello, facendo poca attenzione ai prezzi.

Se agisci così, ti ritroverai a spendere cifre esorbitanti e ad avere sempre meno soldi in tasca per fare altre cose. Invece, se metti in atto delle piccole strategie, puoi spendere meno acquistando tanto e risparmiare all’anno somme notevoli, anche 500 euro. Ecco di seguito i trucchi da mettere in atto.

Trucchi per risparmiare 500 euro in un anno

La prima cosa da fare per spendere meno per la spesa senza rinunciare a nulla è preparare un programma di spesa, una lista che ti aiuti a prendere le cose con criterio e senza esagerare. In questo modo acquisterai quello che serve ed eviterai di ritrovarti cose scadute in casa perché dimenticate.

La pianificazione della spesa va fatta ogni settimana oppure ogni due settimane. Nella scelta dei prodotti opta per quelli freschi, che costano anche meno, così metterai a tavola roba buona da mangiare. Per fare la spesa e risparmiare potrai scegliere i supermercati in base alle offerte proposte nei volantini, dove trovi anche prodotti a chilometro zero.

Un altro trucco per riuscire a risparmiare all’anno 500 euro sulla spesa è quello di controllare il peso dei prodotti in offerta, che a volte, anche se costano poco, non sono affatto convenienti.

Infine, una soluzione perfetta per risparmiare è quella di spendere ogni settimana cinque o dieci euro meno della spesa preventivata, e mettere il denaro da parte. Potrai usare la somma racimolata alla fine dell’anno per fare un viaggio o comprare altre cose.