Bonus bollette, contanti sul conto e zero spese da pagare: come e chi può averlo

Il bonus bollette senza spese direttamente sul conto? Queste sono le novità per il 2023 e i requisiti richiesti.

Il Governo Meloni sta lavorando al fine di poter offrire un ventaglio ricco di proposte. I cittadini italiani si sono resi conto di non poter fare a meno dei bonus e incentivi, dopo che le spese sono aumentate a dismisura. Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, il Governo aveva dichiarato di non essere concorde con tutti questi bonus. Il suo obiettivo è quello di poter dare strumenti mirati per trovare lavoro e aumentare i salari di fine mese. Intanto, ci sono ancora degli aiuti concreti a disposizione come il bonus bollette. Chi può richiederlo?

Caratteristiche del bonus bollette 2023

Si chiama bonus bollette ed è lo strumento che ha già aiutato tantissime famiglie, per affrontare le spese di fine mese dedicate alle utenze. Il 2022 – 2023 verrà ricordato come il biennio in cui tutti i costi delle utenze sono arrivati alle stelle. L’incentivo è stato messo a disposizione dal Governo, da richiedere sino al 30 giungo.

È dedicato a coloro che presentano un ISEE sino a 9.530 euro favorendo maggiormente le famiglie con 4 figli a carico o in quantità maggiori. Poi ci sono i nuclei familiari con meno di 4 figli che possono richiedere l’incentivo, ma solo con ISEE inferiore a 15mila euro.

Tutte le famiglie che presentano un DSU con una situazione disagevole, potranno richiedere un trattamento personalizzato avvalendosi dei vari aiuti a disposizione.

Le informazioni complete sono a disposizione dell’INPS attraverso il Sistema Informatico Integrato. Per questo bonus, il sistema offre ogni tipo di dato sui movimenti in merito al mercato energetico.

La fornitura intestata ad una persona della famiglia viene individuata e controllata. Nel momento in cui risulta ammissibile, allora si procede con il bonus a disposizione. Questo non viene erogato in denaro, ma direttamente in bolletta con uno sconto sul costo finale.

Chi può richiedere l’aiuto e fare domanda

Come anticipato, il bonus viene richiesto dalle famiglie a basso reddito e con almeno 4 figli a carico. Non solo: in molti non conoscono la possibilità di sfruttare anche un piccolo plus in denaro. La somma che avanza da questo bonus, potrà essere usato per la bolletta successiva.

Cosa vuol dire? Una famiglia potrebbe essere beneficiaria di una somma a saldo. Questa potrà coprire una parte della bolletta del mese successivo, così che non vada perso nulla. Inoltre si può chiamare il numero verde del fornitore, chiedendo il saldo positivo direttamente sul conto corrente bancario.

Oppure, in alternativa, si può anche avere un saldo da richiedere presso un locale autorizzato SISAL, con cifre non superiori ai 500 euro. La cifra potrà essere usata per ogni tipologia di spesa da parte della famiglia, coprendo i costi delle bollette o di altro a fine mese.