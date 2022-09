By

La crisi energetica continua a farsi sentire e in queste ore arriva la notizia che il governo Draghi, che è ancora in carica, porterà a termine il decreto Aiuti Ter, ultimo intervento prima del nuovo governo. Rafforzati anche i bonus sociali per le bollette: ecco cosa vuol dire.

Il 25 settembre si apriranno le nuove elezioni governative, in cui i cittadini italiani verranno chiamati alle urne per votare il nuovo governo e il nuovo Presidente del Consiglio.

Prima di quella data, però, il governo Draghi metterà a punto l’ultimo pacchetto di intervento: il decreto Aiuti Ter, volto a combattere la crisi energetica che l’Italia sta vivendo in questi ultimi mesi. Tra i provvedimenti, anche l’aumento del bonus sociale per il pagamento delle bollette.

Caro energia: il bonus sociale per le bollette, ecco come aumenterà

Il caro energia dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina ha afflitto parecchie famiglie, che in questi mesi si sono ritrovate a fare i conti con le bollette salatissime.

Il governo Draghi, prima dell’elezione del prossimo governo, sta mettendo a punto il decreto Aiuti Tar, in cui si rafforzerà anche il bonus sociale per le bollette, proprio per cercare di arginare il caro energia.

Il bonus è dedicato alle famiglie a basso reddito e secondo le nuove modifiche potrebbe alzarsi la soglia Isee massima, sotto la quale si può fare richiesta.

Ancora non sono stati palesati i dettagli di questo cambiamento, ma al momento i requisiti per richiedere il sostegno sono chiari.

Bisogna appartenere a un nucleo familiare con reddito Isee non superiore agli 8.265 euro, oppure avere almeno quattro figli a carico con Isee non superiore ai 20.000 euro. Anche chi appartiene a una famiglia con Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza può accedere ai bonus.

Per il 2022, solo per questa tipologia di bonus relativi all’energia, per il 2022 è stato aumentata la soglia dell’Isee a 12.000.

Ovviamente, per richiederlo, uno dei componenti del nucleo deve essere intestatario della fornitura elettrica e del gas, oppure deve usufruire di una fornitura condominiale, ovvero centralizzata.

A quanto ammonta il bonus sociale?

Il valore dei bonus per le bollette di elettricità e del gas viene determinato dall’Arera, l’autorità per l’energia, che periodicamente aggiorna l’ammontare dei bonus.

Questo cambiamento, si spera, potrà agevolare le numerose famiglie che in Italia sono in seria difficoltà, a causa dell’aumento del costo delle bollette, dovuto ai prezzi lievitati dell’energia elettrica e del gas naturale.