Bonus mobilità 2020 click day, sito in tilt

Dalle ore 9.00 di oggi, 3 novembre, dal sito del ministero dell’Ambiente si può accedere alla piattaforma Sorgei, tramite il sito buonomobilita.it, da dove i cittadini avrebbero dovuto poter fare richiesta per usufruire del cosiddetto Bonus mobilità 2020 per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici e strumenti di mobilità condivisa. Questo, però, non è stato possibile: il sito è andato in tilt quasi subito, come già accaduto diversi mesi fa a quello dell’Inps.

Ma, nonostante l’attesa infinita denunciata da moltissimi utenti su Twitter, da Sogei fanno sapere che “il sito funziona e non risulta si sia mai bloccato, i bonus sono in corso di erogazione in base alla lista di attesa“.

20 minuti di blackout

“Abbiamo avuto un crash di un quarto d’ora-20 minuti tra le 9 e le 9.30, perché dal sito del ministero dell’Ambiente si viene reindirizzati al sito www.buonomobilita.it. Il consiglio per gli utenti è di accedere direttamente a quest’ultimo. Il sito ha avuto forti rallentamenti ma ora sta funzionando“, hanno rassicurano dall’azienda gestore della piattaforma a AdnKronos.

Molti non sono riusciti ad accedere

Dopo i 20 minuti necessari al ripristino del sistema, molti utenti non sono comunque riusciti ad accedere. Per i circa 300 mila fortunati che sono riusciti invece a registrarsi, l’attesa non era comunque terminata: in una sala d’attesa virtuale sono stati messi in coda per entrare all’area riservata con le credenziali Spid.

“Forse i fondi sono terminati”

Da Sogei fanno sapere che “i bonus sono in corso di erogazione in base alla lista di attesa”. Il contatore infatti segnala che i 215 milioni stanziati stanno lentamente diminuendo, ma non sembra comunque possibile per molti accedervi: l’ipotesi è che “forse sono già arrivate richieste per tutti i fondi disponibili”.

Gelmini: “Un nuovo fallimento”

“Clic day per i bonus bici e monopattini e nuovo fallimento. Sito in tilt e irraggiungibile – scrive su Twitter Mariastella Gelmini – gli utenti dovranno sudare per richiedere il famigerato voucher“. “A causa dell’incapacità dell’esecutivo rischiamo il lockdown, ma avremo le cantine piene di bike, hoverboard e segway“, conclude la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.