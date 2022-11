Bonus Internet, fino a 2500 euro entro il 15 dicembre: come presentare domanda

Bonus Internet, si può ricevere fino a 2500 euro entro il 15 dicembre: bisogna far subito la domanda.



Avere Internet è oramai una necessità per chi lavora, per chi studia e per chi utilizza la rete per fare acquisti online. Per questo l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha messo a disposizione tra le tante misure il bonus Internet. Si tratta di un contributo interessante per chi è titolare di un abbonamento alla rete Internet ultraveloce. In questo periodo di crisi economica il bonus Internet consente di fruire di uno sconto, che è rivolto alle piccole e medie imprese.

Pertanto, tutti i titolari di Partita IVA, che esercitano in proprio o in forma associata una professione intellettuale, possono richiedere ed ottenere il bonus Internet. In che cosa consiste il Bonus Internet? Come presentare l’istanza per richiedere questo contributo economico? Scopriamolo.

Bonus Internet: in che cosa consiste?

Fino al 15 dicembre, salvo ulteriori proroghe, è possibile presentare la domanda per richiedere il Bonus Internet. Si tratta di una misura che si sostanzia sotto forma di sconto sul prezzo degli abbonamenti di connessione alla rete Internet. I soggetti interessati al Bonus Internet possono richiederlo ad uno dei qualsiasi fornitori operanti nel settore delle telecomunicazioni.

Bonus Internet: chi può presentare la domanda?

La domanda per richiedere il bonus Internet può essere presentata da tutti i soggetti fisichi titolari di Partita IVA e dalle micro, piccole e medie imprese. La domanda deve essere presentata ad uno degli operatori con i quali si ha sottoscritto il contratto.

Bonus Internet: come funziona?

Il bonus Internet si sostanzia sotto forma di sconto sul prezzo dei canoni di connessione alla rete Internet. Le tipologie di voucher fruibili sono quattro:

due contributi di connettività pari a trecento euro per un contratto dalla durata di 18 mesi con passaggio ad una connettività con velocità tra trecento Mbit/s-1Gbit/s e ad una connettività con velocità massima in download compresa tra trenta Mbit/s e 300 Mbit/s,

un contributo pari a 500 euro per un contratto che ha durata un anno e mezzo,

un contributo pari a duemila euro per un contratto di due anni.

Bonus Internet: entro quando presentare la domanda?

Il bonus Internet potrà essere richiesto dai titolari di Partita IVA ed imprese presentando la domanda entro il 15 dicembre.

È possibile che spunti la proroga alla fine dell’anno 2023, ma occorre attendere la conferma da parte del MISE. L’attivazione del bonus Internet potrà essere richiesta attraverso i siti degli operatori del settore telecomunicazioni.

Si ricorda che gli operatori che risultavano già accreditati al Piano voucher saranno automaticamente accreditati. È necessario che siano verificati i requisiti necessari all’iscrizione nell’elenco degli operatori che hanno ricevuto l’accredito. Per ogni ulteriore informazione verificare il sito web degli operatori che aderiscono all’iniziativa.