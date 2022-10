Bonus IMU 50%, puoi tirare un sospiro di sollievo: scadenza alle porte | Come si ottiene

In arrivo un incredibile bonus IMU del 50%: è possibile tirare un sospiro di sollievo. La scadenza è alle porte: ecco come si ottiene.

L’IMU è una vera e propria stangata per tutti i proprietari dei beni immobiliari, ma adesso è in arrivo un bonus del 50% che può essere di grande ausilio. Gli italiani pagano una costosissima IMU per i terreni edificabili o per le abitazioni in paesi spopolati. Con l’arrivo di questo nuovo aiuto economico molte famiglie italiane saranno felici. Poter risparmiare il 50% delle spese sostenute è sicuramente un grandissimo vantaggio. Scopriamo in questa guida chi può beneficiare del bonus IMU e come fare per avere per avere questo beneficio economico.

Bonus IMU al 50%: cos’è?

In virtù di un provvedimento pubblicato in data 16 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito il bonus IMU. Si tratta di un credito di imposta pari al 50% ed è relativo all’importo versato come seconda rata dello scorso anno. Per accedere al bonus IMU 50% è necessario che i proprietari del bene immobiliare siano gestori anche di un’attività economica, che hanno ricevuto una riduzione del giro d’affari pari ad almeno il 50%. Il bonus IMU al 50% è un aiuto economico molto importante per chi abbia subito questo danno di natura economica.

Bonus IMU 50%: quali sono i requisiti economici?

Nel secondo trimestre dell’anno 2021 ci deve essere stata una diminuzione del giro d’affari pari ad almeno il 50% di quanto percepito nel periodo dell’anno 2019. La detrazione fiscale può essere fruita attraverso un’autocertificazione, che deve essere presentata dal 28 settembre 2022 fino al 28 febbraio 2023.

Entro cinque giorni l’Amministrazione tributaria rilascerà un documento che funge da prova della messa in carico. Entro dieci giorni l’Agenzia delle Entrate invierà una conferma di aver rifiutato o accettato il bonus.

Bonus IMU: come chiedere il rimborso?

Il bonus IMU viene erogato come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite il Modello F24. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e neppure alla formazione del valore della produzione netta. Per beneficiare del rimborso del bonus IMU è bene che gli immobili rientrino nella categoria catastale D/2.

Come sottolineato dalla stessa Agenzia delle Entrate, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione tramite il Modello F24 entro la fine dell’anno. È necessario indicare uno dei codici tributo che devono essere inseriti nella “sezione erario” del Modello F24.