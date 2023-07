Bonus famiglia 4000 euro per questi cittadini italiani, a chi spettano e quando

Il bonus famiglia 4000 euro verrà incontro a tanti cittadini italiani che sono in difficoltà. Scopriamo a chi spetta questo bonus e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Arriva a 4mila euro il bonus famiglia previsto dal governo per le famiglie che non ce la fanno ad andare avanti e sono previsti nuovi requisiti per ottenerlo. Infatti, è stato aumentato il limite Isee ma a patto che venga rispettata una condizione.

Insomma, il governo sta mettendo in atto nuove strategie per venire incontro ai cittadini italiani che si trovano a dover fare i conti quotidianamente con il caro vita e il caro bollette.

Bonus fino a 4mila euro per le bollette

I cittadini svantaggiati possono usufruire del bonus bollette fino a 4mila euro visto che il governo ha disposto la proroga per il terzo trimestre 2023. Come stabilito dal nuovo decreto-legge numero 79/2023, sono stati disposti degli aiuti per venire incontro alle famiglie che si trovano in difficoltà per pagare le bollette di luce e gas.

Per ottenere il bonus è richiesto un valore del reddito ISEE non oltre i 9mila euro, che può arrivare a 15mila se nel nucleo familiare c’è un membro in cassa integrazione. La misura mira a ridurre la spesa affrontata per pagare le bollette di energia elettrica, acqua e gas delle famiglie che si trovano in disagio economico e fisico.

Lo sconto diretto in bolletta rappresenta un taglio significativo della spesa e ad oggi la misura è ancora disponibile, ma in una versione che prevede un incremento dei requisiti ISEE per accedervi.

Incremento ISEE e platea dei beneficiari

L’aumento della platea di beneficiari del Bonus Bollette è previsto dal decreto del governo che ha disposto un incremento dei requisiti ISEE per accedervi. Queste modifiche sono stabilite per affiancare il bonus ordinario.

Mentre per accedere al bonus nel periodo aprile dicembre 2022 il requisito ISEE era alzato fino a 12.000 euro. Con le nuove disposizioni potranno accedere al bonus bollette le famiglie con Isee fino a 15.000 euro. Le famiglie con almeno 4 figli potranno accedere al bonus bollette con un ISEE fino a 30.000 euro.

Come ottenere il Bonus Bollette

Per accedere al Bonus Bollette per disagio economico non occorre presentare domanda. Il bonus è erogato in automatico ed è sufficiente aver richiesto l’ISEE ed essere entro i limiti previsti dalla legge.

Nel caso di clienti indiretti, come per esempio di coloro che abitano in condominio e hanno una fornitura di gas comune, il bonus viene riconosciuto mediante bonifico domiciliato.

Invece, per accedere al Bonus Luce per disagio fisico, occorre presentare la richiesta presso un CAF abilitato oppure all’Ufficio comunale preposto. Nella richiesta bisogna allegare anche il certificato ASL attestante l’uso di un apparecchio elettromedicale necessario per la sopravvivenza. Il bonus economico e quello fisico sono cumulabili.

Quanto vale il bonus bollette

Per quanto riguarda il valore del bonus bollette, ovvero quanto è riconosciuto alle famiglie, varia in base alle risorse disponibili. Gli importi per il terzo trimestre del 2023 riguardanti il Bonus Luce per disagio economico sono pari a 50,6 euro per 1-2 componenti, a 61,64 euro per 3-4 componenti, a 67,16 euro per oltre 4 componenti.

Invece, per quanto riguarda il Bonus Gas per disagio economico è previsto uno sconto che va da 17,48 euro a 42,32 euro. L’importo tiene però conto dei membri del nucleo familiare, della tipologia di gas utilizzata e dove si trova la fornitura. L’agevolazione per il Bonus Luce per disagio fisico varia da 59,80 euro minimo a 210,68 euro al massimo.

Per tutto il 2023 i requisiti ISEE rimangono quelli indicati con il nuovo decreto di giugno, mentre è confermato per alla fine del mese di settembre il bonus integrativo. Spetterà al governo introdurre nuove proroghe e misure ulteriori per far accedere i cittadini al bonus bollette.