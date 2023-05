Bonus famiglia 3900 euro, una mano dal cielo: come si presenta la domanda

Un nuovo bonus famiglia dal valore di 3900 euro: quali sono i requisiti e come presentare la domanda per ottenerlo.

Un nuovo e interessante bonus famiglia dal valore di 3900 euro. In un momento storico come questo attuale è una grande fortuna poter avere a disposizione un regalo di questo tipo. Si parla di un contributo studiato appositamente per alcune situazioni, al fine di poter garantire una continuità in determinati ambiti. Ma quali requisiti sono richiesti e chi sono i fortunati che possono richiederlo.

Bonus famiglia 3900 euro: caratteristiche

Il Bonus famiglia erogato dall’INPS ha un valore di 3900 euro. Secondo quanto emerge è un aiuto speciale per tutti i ragazzi che vorrebbero andare all’estero per seguire un corso di lingua, aprendosi delle porte per il futuro. Un contributo che copre una buona parte delle spese all’interno del Paese di destinazione. Il corso dovrà essere finalizzato ad ottenere al certificazione secondo il CEFR – Quadro Europeo di Riferimento – con enti che lo rilasciano e sono riconosciuti dal MIUR.

La quota di 3900 euro è suddivisa in questo modo:

300 euro per ogni settimana per coprire il corso di lingua, con esame e certificazione;

400 euro a settimana per vitto e alloggio;

400 euro una tantum per il viaggio /trasferimento.

Se il soggetto non supererà l’esame finale e non allegherà l’attestato con l’esito dell’esame, allora si tratterà il 50% della somma spettante.

Se il soggetto supera l’esame di certificazione, si potranno riconoscere i 200 euro come corrispettivo per la copertura delle spese di iscrizione all’esame. Ovviamente, si tratta di una maggiorazione erogata allo studente che ha caricato a sistema la certificazione completa entro il 23 dicembre 2023.

Come ottenerlo e fare domanda

Gli studenti dovranno rispondere ad una serie di importanti requisiti:

Orfani oppure affidati;

Figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione, con iscrizione alla Gestione Unitaria INPS:

Figli di pensionati iscritti alla Gestione Fondo Postelgrafonici INPS.

L’età di riferimento dello studente è un minimo di 16 anni e un massimo di 23 anni. Frequenta inoltre nel 2022 – 2023 dalla seconda alla quinta superiore e il 30 giugno 2023 dovrà essere titolare di una certificazione per la conoscenza della lingua straniera a livello B1. Il certificato è stato rilasciato da un ente riconosciuto MIUR. Gli studenti che non sono stati promossi durante l’anno 2021/2022 non sono inclusi al concorso.

Si tratta di minorenni, per questo motivo la domanda dovrà essere presentata da un maggiorenne in qualità di genitore oppure persona con diritto (tutore, genitore affidatario, coniuge del genitore, compagno del genitore).

Questo bonus non è compatibile con tutti gli altri aiuti che sono erogati dall’INPS, per questo motivo verrà effettuato un controllo attivo e specifico.

Verrà data priorità agli studenti orfani o similari, comunque studenti che appartengono ad un famiglia dal reddito basso. Per ulteriori informazioni si potrà valutare se poter fare domanda o meno dal sito ufficiale, o comunque tramite consulto di un esperto.