Bonus famiglia 1632€, a quali cittadini spetta e come fare richiesta

Un bonus famiglia da 1632 euro per tutti questi cittadini che possono fare richiesta in questo modo direttamente.

È in arrivo un cambiamento radicale per il 2023 in termini di pensioni, bonus per le famiglie e altre novità che riguarderanno gli stipendi. Nell’ultimo periodo è stato messo sul tavolo tutto quello che si poteva fare per l’aiuto agli italiani, come evidenziato e confermato nell’ultima conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. C’è un nuovo bonus per le famiglie da 1632 euro ed è veramente da prendere in considerazione: queste sono le persone che possono richiederlo seguendo determinate regole e modalità.

Novità per il 2023 dal Governo

Per il Governo Meloni ci sono più punti da concretizzare e tra questi alcuni riguardano proprio le famiglie. Nel 2023, dopo che la Legge di Bilancio è stata approvata anche in Senato, ci sono numerose novità a disposizione degli italiani.

Non sono mancati intoppi di ogni tipo, ma il pacchetto per le pensioni e le famiglie è stato comunque messo in evidenza come aiuto per un anno migliore. Prima di tutto l’assegno unico permane e sostituisce quelli che erano bonus bebè e assegni familiari di vario tipo.

Le famiglie con bambini potranno quindi continuare ad ottenere questa entrata con quota in aumento. L’assegno unico universale è nato nel 2022 nel mese di marzo sostituendo alcuni strumenti che erano a disposizione. Subito dopo si è arrivati ad una quota concreta con un assegno destinato a tutte le famiglie con figli a carico che non abbiano superato i 21 anni di età.

Tutti coloro che non hanno avuto variazioni sull’ISEE potranno continuare ad avere l’assegno unico nel 2023 in automatico. Al contrario, se ci sono state delle variazioni di reddito allora è bene informarsi e ripresentare tutti i documenti agli uffici competenti.

Bonus famiglia 2023: chi può richiederlo?

Come accennato, bisogna fare molta attenzione ai cambi di reddito infatti la maggiorazione è destinata ai bambini sino al compimento dei tre anni, con l’ISEE che non dovrà essere maggiore dei 40.000 euro.

Chi ha un minimo di quattro figli vedrà una maggiorazione sino a 150 euro, previa comunicazione totale di tutte le variazioni che ci possono essere.

Ma non è tutto, infatti le famiglie possono richiedere anche un altro bonus molto interessante che riguarda il nido per undici mesi dell’anno. Ci sono tre fasce che sono state studiate per questo strumento.

Il bonus da 1637 euro è per tutti coloro che hanno un ISEE che va oltre i 40.000 euro (erogazione di 136,17 euro al mese). Per richiederlo bisogna presentare tutti i documenti all’INPS o al CAF di fiducia.

Per le famiglie non sono terminate le novità, infatti potranno usufruire di ulteriori aiuti che vengono messi a disposizione. Si tratta di carte famiglia per la spesa e bonus se ci sono dei bambini a carico. Il consiglio è di tenere d’occhio tutte le novità che emergeranno a breve per il 2023.