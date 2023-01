Bonus famiglia, 1496 euro da richiedere subito: ecco chi e come si possono avere

Bonus famiglia: ecco come richiedere e come si possono avere 1496 euro. E’ possibile richiederli subito.

La Manovra 2023 ha previsto diverse agevolazioni e misure economiche a sostegno dei nuclei familiari con i figli. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha introdotto interessanti novità in materia di congedo parentale e ha aggiunto diversi bonus famiglia, alcuni già in vigore negli anni scorsi. Tra gli aiuti economici a sostegno della natalità e della genitorialità sono stati confermati i seguenti bonus, tra cui:

l’assegno per il congedo matrimoniale,

l’assegno per il nucleo familiare,

l’assegno di solidarietà,

il bonus famiglie erogato dai Comuni e dagli Enti locali,

la carta acquisti ordinaria,

il premio nascita 800 euro o Bonus mamme,

il Bonus asilo nido.

Bonus Famiglie in difficoltà: le misure approvate dalla Manovra 2023

Con la Manovra 2023, il Governo Meloni ha previsto interessanti aiuti economici alle famiglie in difficoltà economica. Una misura di contrasto alla povertà è il Reddito di Inclusione che si compone di un progetto di attivazione di inclusione sociale e professionale e di un beneficio economico erogato tramite una card.

Bonus Famiglie: un aiuto economico a favore dei nuclei familiari con bambini

Un interessante bonus famiglie è il bonus nido, che si sostanzia in una forma di agevolazione volta a ridurre la spesa sostenuta per pagare le rette dell’asilo nido pubblico e privato. Il bonus nido prevede l’erogazione di un contributo mensile in denaro per perfezionare l’iscrizione e la frequenza dei bambini all’asilo nido. Questo bonus famiglia prevede l’erogazione di un importo massimo pari a 3000 euro.

Bonus famiglia: da chi viene erogato?

Il bonus Asilo Nido viene erogato dall’INPS a favore dei nuclei familiari che presentano la domanda. La finalità di questo bonus famiglia è quella di sostenere economicamente le famiglie nel:

pagamento delle rette di iscrizione all’asilo nido pubblico e privato,

pagamento delle forme di sostegno domiciliare, nel caso di bambini affetti da gravi patologie e impossibilitati a frequentare gli asili.

Bonus famiglia 1496 euro: quali sono i requisiti necessari?

Per vedersi erogato il bonus nido 2023 è necessario essere in possesso di determinati requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari,

residenza in Italia,

status di rifugiato politico,

il soggetto istante deve essere il genitore che adempie il pagamento della retta,

l’istante deve avere la stessa residenza del figlio affetto da una patologia grave, avente diritto ad una forma di assistenza domiciliare.

Per avere diritto all’erogazione del bonus nido, è necessario dimostrare la regolare iscrizione ad un asilo nido con regolare pagamento della retta.

Bonus famiglia 1496 euro: ecco gli importi spettanti

Le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro all’anno possono beneficiare di un contributo mensile pari a 136 euro, che moltiplicato per undici mensilità, consente di percepire un bonus pari a 1496 euro.