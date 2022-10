Bonus elettrodomestici, zero requisiti ISEE: è per tutti | Come si ottiene

Bonus Elettrodomestici con proroga dell’agevolazione da parte del Governo Draghi da richiedere senza requisiti.



In un periodo di difficoltà economiche e di continui rincari delle bollette luce e gas, le famiglie italiane possono beneficiare di diversi bonus ed agevolazioni economiche. Tra i tanti bonus graditi di nuclei familiari c’è il bonus elettrodomestici, che può essere usufruito da tutti senza dover presentare determinati requisiti ISEE. Il bonus elettrodomestici è davvero per tutti e non è necessario essere in possesso di requisiti economici particolari.

L’ex Governo Draghi ha lasciato detto di prorogare il bonus elettrodomestici fino all’anno 2024. Tale agevolazione consente di ricevere un sostegno di natura economica se si decide di acquistare un elettrodomestico con classi energetiche elevate. Per beneficiare di questo bonus, è necessario rispettare determinati requisiti previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Scopriamo come è possibile richiedere il bonus elettrodomestici e quali sono i requisiti necessari: ecco come si ottiene l’agevolazione fiscale.

Bonus Elettrodomestici: ci sono dei requisiti da rispettare?

Grazie al bonus elettrodomestici è possibile beneficiare di un’agevolazione del 50% del prezzo del grande o del piccolo elettrodomestico. È possibile detrarre una cifra massima pari a 10.000 euro, che si dimezza nel biennio successivo.

Il bonus elettrodomestici è un’agevolazione accessibile a tutti quanti, ma è necessario rispettare determinati requisiti. Pertanto, si tratta di un bonus accessibile a tutti, ma è necessario che l’acquisto dell’elettrodomestico sia effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. È necessario che l’acquisto dell’elettrodomestico venga effettuato con una modalità di pagamento tracciabile.

Pertanto, è bene evitare di acquistare l’elettrodomestico in contanti o tramite assegno. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che gli elettrodomestici acquistati siano di classe energetica alta e siano nuovi. Possono accedere al bonus solamente coloro che acquistano il frigorifero di classe non inferiore alla F, i forni di classe A e le lavatrici di classe non inferiore alla E.

Bonus Elettrodomestici, come si richiede e scadenza

L’importo del credito deve essere diviso in 10 quote annuali e sono usufruibili in diminuzione delle imposte da pagare. La detrazione fiscale avviene nel momento in cui si compila la dichiarazione dei redditi. Ad esempio, se si acquista un forno che costa 500 euro, si può beneficiare di un rimborso pari a 250 euro. il rimborso sarà diviso in dieci quote annuali, ovvero 25 euro all’anno.

Come ha stabilito la normativa vigente il bonus elettrodomestici scade il 31 dicembre 2024. È quindi importante valutare quali siano gli elettrodomestici necessari in casa e approfittare di questa soluzione.

Per beneficiare del bonus elettrodomestici è necessario presentare la fattura o un documento fiscale che comprenda anche i costi della manodopera.

Per beneficiare del bonus elettrodomestici non è necessario presentare alcun ISEE. Quindi tutti quanti i contribuenti possono beneficiare della detrazione fiscale al 50%.