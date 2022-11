Bonus dicembre, 150 ai dipendenti: chi trova più soldi alla fine del mese

Bonus dicembre: in arrivo 150 euro in busta paga per questa platea di dipendenti che si troveranno una bella boccata di ossigeno a fine mese.



In arrivo buone notizie per i lavoratori dipendenti che potranno incassare il bonus 150 euro per il mese di dicembre. I datori di lavoro che non fossero riusciti ad accreditare il bonus una tantum 150 euro possono procedere all’erogazione dell’indennità nella busta paga del mese di dicembre.

È quanto ha annunciato l’INPS con il Messaggio n. 4159 del mese di novembre 2022. Il bonus 150 euro sulla busta paga dei lavoratori dipendenti è un’indennità una tantum prevista dal Governo italiano per sostenere economicamente le famiglie che sono gravate dal salasso delle bollette luce e gas.

L’indennità una tantum doveva essere accreditata a novembre, ma è possibile che per motivi gestionali, possa aver subito un ritardo in termini di accredito. Come chiarito nella Circolare INPS n. 116 la retribuzione imponibile (al netto della tredicesima mensilità) deve essere di importo inferiore ai mille 500 euro.

Bonus 150 euro in busta paga: ci sono dei ritardi?

Il bonus 150 euro contro il caro bollette spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato è un’indennità erogata dall’Esecutivo per sostenere economicamente i nuclei familiari che non riescono a fare fronte all’emergenza energetica.

Il bonus 150 euro doveva essere accreditato a tutti i dipendenti con un reddito inferiore ai ventimila euro nella busta paga del mese di novembre, ma per problemi organizzativi è possibile che venga accreditato a dicembre.

Ovviamente per i lavoratori dipendenti del settore privato bisogna tenere conto del fatto che il bonus una tantum pari a 150 euro viene anticipato dal datore di lavoro. Per questo, le tempistiche di accredito dell’indennità una tantum dipendono dalla data in cui viene accreditato lo stipendio mensile, come stabilito dal contratto collettivo.

C’è anche chi riceverà l’accredito nel febbraio 2023.

Bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti: entro quando viene accreditato dal datore di lavoro?

Per vedersi accreditato il bonus 150 euro, i lavoratori subordinati devono attendere l’accredito della retribuzione mensile da parte del datore di lavoro. E’ importante che l’imponibile lordo risultante dalla busta paga del dipendente sia inferiore ai 1500 e trentotto euro.

Pertanto, la data di pagamento dell’indennità 150 euro contro il caro bollette luce e gas coincide con la data di accredito della busta paga da parte dell’azienda. Se il datore ha avuto problemi di gestione, può erogare ed accreditare il bonus 150 euro con la retribuzione e la tredicesima di competenza del mese di dicembre.

Bonus 150 euro a febbraio: ecco a chi spetta

L’accredito del bonus 150 euro slitterà a febbraio 2023 per queste categorie di lavoratori: titolari dell’indennità di disoccupazione, titolari della disoccupazione agricola, lavoratori autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio. L’accredito per queste categorie di lavoratori avviene automaticamente senza dover presentare alcuna istanza all’INPS.