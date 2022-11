Bonus di 400 euro ai lavoratori, ma non è per tutti: ecco come funziona

Coloro che durante il periodo festivo continueranno a lavorare, riceveranno un bonus di ben 400 euro. Vediamo insieme come funziona e come riceverlo.

Il Natale rappresenta il periodo festivo per eccellenza, un momento tanto atteso e ricco di eventi che permettono a tutti di godersi famiglia e amici. Una festa che porta con sé tanta gioia e buon umore grazie alla possibilità di riunirsi con le perone a cui si tiene di più in assoluto, circondati da addobbi di ogni tipo e soprattutto buon cibo. Il problema arriva quando per motivi lavorativi non si può partecipare a questi eventi come si vorrebbe. Orari particolari possono impedire ai dipendenti di essere presenti alle feste di famiglia o di arrivarci stremati dopo ore e ore di lavoro.

Quello che succede è quindi che tutti i lavoratori, chi più e chi meno, cercano di ottenere dei permessi e dei giorni di riposo proprio in queste due settimane di festa. Arrivano certificati medici, richieste di permessi e così via. Però alcune aziende registrano un picco lavorativo proprio nel periodo natalizio, e hanno bisogno di tutta la forza lavoro possibile. La soluzione a questo problema è stata trovata ed è solo in attesa di conferma ufficiale, si tratta di un bonus di 400 euro per chi decide di lavorare durante le feste. Approfondiamo insieme.

400 euro di bonus se lavori durante il periodo festivo: ecco cosa devi sapere

Con l’arrivo di dicembre e del Natale arrivano anche tutti i problemi inerenti alla volontà dei dipendenti di passare più tempo a casa. Si tratta di una volontà perfettamente comprensibile, il periodo di Natale è un momento quasi magico che fa nascere in tutti noi il desiderio di trascorrere più tempo possibile con la famiglia. Per non parlare di tutto il tempo che serve per acquistare regali, fare la spesa per il giorno di Natale ecc. Dunque, già a partire dall’Immacolata, iniziano ad arrivare ai datori di lavoro delle richieste.

Richieste di permessi o dei certificati medici che attestano le malattie più disparate. Un’azienda in particolare ha elaborato un piano specifico per porre rimedio a questo problema: ha deciso di incentivare i propri dipendenti a lavorare durante le festività offrendo loro un bonus di 400 euro.

Si tratta di un’iniziativa molto positiva e ammirabile, è una sorta di premio per chi decida di presentarsi sul posto di lavoro nei giorni clou delle feste natalizie. Vale a dire il giorno di Natale, quello di Capodanno, di Santo Stefano e dell’Epifania. Adesso vediamo insieme di che azienda si tratta e come funziona nello specifico.

Chi offre il bonus di 400 euro e come funziona

Un bonus che rappresenta un incentivo, un premio per chi mette a disposizione la propria forza lavoro durante i giorni di festa. Ci sono aziende che più di altre necessitano di tutto l’aiuto possibile durante le feste di Natale.

Una di queste è proprio l’azienda Ama di Roma. La società Ama gestisce nella Capitale la raccolta e lo smistamento di tutti i rifiuti e non solo. Si occupa della pulizia di tutte le piazze e tutte le strade, mantiene pulita la città.

Un lavoro di estrema importanza che richiede un ingente dispiegamento di forze. Durante il periodo natalizio il lavoro tende a raddoppiare proprio per la presenza di migliaia di turisti che ogni giorno calpestano e popolano le vie della città.

Ogni giorno il lavoro è tantissimo, gestire una tale quantità di rifiuti non è roba da poco. Quest’azienda riesce a garantire la pulizia delle magnifiche strade e piazze di Roma.

Quindi la società Ama ha deciso che sarà erogato un bonus di 400 euro per tutti i lavoratori dipendenti che accetteranno di lavorare. Dovranno accettare di prestare servizio il giorno di Natale, di Capodanno, di Santo Stefano e dell’Epifania.

Sono questi i cinque giorni festivi che Ama include nel pacchetto per il bonus che vuole offrire ai suoi lavoratori. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale, in corso ci sono delle trattative tra l’azienda e i sindacati.

Inoltre bisogna raccogliere le firme e i consensi di almeno il 51% dei lavoratori. Un incentivo economico sembra essere la strada giusta per rendere meno triste il distacco dai propri cari durante un periodo talmente magico come il Natale.