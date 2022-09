Il bonus bollette da 700euro arriva in momento di forte crisi per tutti gli italiani, così a supportare loro per il pagamento. Scopriamo insieme quali sono i requisiti e come fare domanda.

Se il caro vita è diventato impossibile da gestire, il Governo sta facendo di tutto per mettere sul tavolo agevolazioni di ogni tipologia. Seppur uscente, ci sono non pochi aiuti che si possono richiedere con requisiti di vario tipo e domande da fare entro una certa data.

Il nuovo bonus bollette da 700euro è molto interessante e si può richiedere sino al 30 settembre 2022. Scopriamo qualcosa in più?

Bonus Bollette da 700 euro: di che cosa si tratta?

Una bellissima iniziativa che non è la solita agevolazione della lista dei sostegni sociali, bensì un aiuto che viene fornito da un provider privato di fornitura domestica. Non solo, questo bonus può essere cumulato con i bonus sociali che sono concessi dal Governo in supporto alle famiglie con reddito basso e condizioni economiche non favorevoli.

Quando scade la domanda per il Bonus?

La misura è conosciuta come Bonus IREN ed è concessa a tutti i clienti del gruppo per la fornitura dell’utenza domestica, o a chi desidera sottoscrivere il contratto. I 700euro sono promessi a queste due categorie di persone.

Per quanto riguarda il contributo economico, qualcuno sa bene che è già presente da tempo. Il fatto è che le scadenze sono state prorogate più volte dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022. Non è dato sapere se ci saranno altre proroghe, per questo motivo è bene approfittare subito e inviare la domanda.

Requisiti per il Bonus Bollette da 700 euro

Se si rimanda la domanda, si potrebbe restare senza alcun bonus da 700euro e perdere una occasione ghiotta. Il bonus IREN non è valido per tutte le utenze ma solo per i contratti legati al teleriscaldamento.

La modalità prevede la fornitura di acqua calda sanitaria attraverso i processi industriali: chi possiede questo sistema potrà richiedere il bonus. Non è tutto, infatti potranno accedere al bonus solo le famiglie che hanno bisogno e un reddito molto basso.

Si parla di una soglia con massimo tre figli a carico e 12.000euro di ISEE – oppure da quattro figli a carico con ISEE sino a 20.000 euro. Tra i comuni che offrono questo contributo ci sono Parma e Torino, dove è necessario avere residenza.

La modalità di erogazione è sotto forma di sconto in bolletta ed è necessario fare la domanda al Comune di residenza, controllando che faccia parte del programma. Da presentare ci sono i dati anagrafici, le bollette del 2021 e anche il contratto che è stato stipulato direttamente con IREN.

Il nostro consiglio è di informarsi preventivamente su quali siano i Comuni che aderiscono all’iniziativa, contattando l’ufficio preposto prima di fare la domanda.