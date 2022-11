Bonus bollette 600 euro, i requisiti per poter presentare subito domanda

Contro il caro bollette e l’inflazione via al bonus bollette 600 euro: ecco i requisiti necessari per poter presentare subito la domanda.

Il bonus bollette pari a seicento euro sarà disponibile solo per determinate categorie di lavoratori in possesso di determinati requisiti. Scopriamo questa guida quali sono i requisiti necessari, come funziona e quali sono i documenti da presentare per avere diritto al bonus bollette 600 euro. Ecco chi incasserà un “tesoretto” in busta paga.

Bonus bollette 600 euro: ecco il nuovo aiuto economico

Ci sono buone notizie in arrivo per i dipendenti del settore privato, che potranno incassare un gruzzoletto di denaro in busta paga. La misura economica pari a 600 euro era stata introdotta dal precedente Esecutivo guidato da Draghi a seguito dell’emanazione del provvedimento Decreto Aiuti bis. Viene chiamato bonus, ma in effetti è un emolumento retributivo aziendale.

Ben si comprende che questo aiuto economico venga erogato dal datore di lavoro e non dallo Stato. La somma di denaro erogata a favore ed a sostegno dei nuclei familiari consente di fronteggiare i costi in bolletta luce e gas. Si tratta di una misura di welfare aziendale che ha subito un incremento dal punto di vista dell’importo erogato, che è stato incrementato dai duecentocinquanta euro agli attuali seicento euro.

Si tratta di una misura o bonus bollette esentasse: ciò implica che il lavoratore dipendente che incassa il bonus bollette 600 euro non deve versare alcuna tassa allo Stato. Inoltre, l’azienda che eroga il fringe benefit può dedurlo dal reddito d’impresa. Se il bonus bollette erogato sia di importo superiore ai 600 euro, allora l’intero importo è soggetto a trattamento fiscale. Inoltre, il bonus bollette seicento euro è cumulabile con il bonus benzina.

Bonus bollette 600 euro: quali sono documenti necessari?

Per richiedere il bonus bollette 600 euro è necessario presentare al datore di lavoro determinati documenti. Il lavoratore dipendente deve presentare le bollette utenze domestiche luce e gas, numero ed intestatario della fattura, l’importo pagato e la modalità di pagamento. La richiesta deve essere presentata al proprio datore di lavoro trattandosi di un fringe benefits. Quindi non deve essere inviata alcuna domanda all’INPS.

Bonus bollette 600 euro è cumulabile con i bonus statali?

Ricordiamo che questo fringe benefit aziendale da 600 euro è cumulabile con il bonus benzina e con i bonus statali una tantum pari a 200 euro e a 150 euro. L’indennità da 200 euro dovrebbe essere stata accreditata con la busta paga di novembre ai lavoratori dipendenti che hanno maturato un reddito di importo inferiore ai 35mila euro.

L’altro bonus statale che dovrebbe essere accreditato con la busta paga di dicembre e con la tredicesima mensilità è il bonus 150 euro per tutti i dipendenti che hanno maturato un reddito di importo inferiore ai ventimila euro.