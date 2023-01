Bonus bolletta, 1000€ da richiedere facilmente: ecco chi può averli

Alcune famiglie possono richiedere il bonus bolletta da 1000 euro. Un vero e proprio ristoro in questo momento storico. Vediamo come richiederlo.

In un periodo di grandi aumenti in bolletta, a causa del conflitto in Ucraina e altri problemi, il bonus bolletta arriva al momento giusto.

Bonus bolletta: di cosa si tratta

Il 2022 è stato un anno caratterizzato da aumenti ma anche di bonus. Quest’ultima è una parola che abbiamo iniziato a conoscere e masticare molto bene, a partire dal Governo Conte e dai numerosi lockdown. I bonus sono arrivati come boccate di ossigeno per tutti coloro che, a causa del covid, non potevano esercitare la loro professione.

Anche nel 2022, per alcune categorie, i bonus sono stati copiosi e l’inizio del 2023 vede l’arrivo di una nuova boccata d’ossigeno per le famiglie in difficoltà. Si tratta del bonus bolletta che potrebbe raggiungere un importo di 1000 euro.

Le famiglie, infatti, devono fare i conti non solo con l’eredità lasciata dalla pandemia ma anche con il conflitto in Ucraina e la crisi economica che ha portato ad una grande inflazione. Il che ha comportato uno scenario fatto di prezzi al rialzo, non solo per fare la spesa ma anche per pagare energia e gas.

A chi spetta questo bonus?

Stavolta il bonus bolletta è toccato ad un numero ristrettissimo di persone. Si tratta dei dipendenti di un’azienda di Pistoia, la Sirius che ha sede a Quarrata. Questa ditta ha scelto di ricompensare i propri dipendenti per il lavoro svolto con un premio di Natale che ha sfiorato i 1000 euro pro capite. Il motivo? I propri dipendenti valgono oro.

Oltre al bonus, ciascun dipendente ha potuto ricevere una serie di sostanziosi benefit. I titolari dell’impresa Riccardo Burrai e Simone Bongi hanno affermato:

“I nostri dipendenti valgono oro, sono persone che si danno da fare per il bene di tutta l’azienda per questo riteniamo importante riconoscere il loro merito, soprattutto in un momento difficile come quello attuale che sta mettendo a dura prova l’economia delle famiglie”.

Inoltre, l’azienda ha erogato a 30 dipendenti l’anticipo della tredicesima. Tra gli altri benefit ci sono assicurazione sanitaria per il personale estesa anche ai familiari, 100 euro di buoni pasto mensili, 10mila euro iniziali (che saranno aumentati a 20mila) base per i prestiti a cui i lavoratori potranno accedere se dovessero sostenere delle spese extra.

L’azienda Sirius, infatti, nonostante i lockdown e i numerosi impedimenti è riuscita a crescere proprio grazie a chi ci lavora. Per loro, la strenna natalizia è stata ben gradita e, soprattutto, inaspettata. Un’azienda che punta sui suoi dipendenti è sicuramente una bella notizia in Italia. Tra gli altri obbiettivi della Sirius quella di fornire alle famiglie la connessione gratuita. Una bella storia di successo made in Italy.