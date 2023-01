Basta sole, incombe el Niño: forti piogge in arrivo in queste regioni italiane

By

Il 2022 è stato un anno con delle temperature davvero rigide. Ora che siamo entrati nel 2023, il clima potrebbe cambiare drasticamente, perché, è in arrivo El Niño che porterà delle violenti piogge e un caldo tropicale in diverse regioni italiane: scopriamo di più.

Cosa c’è da aspettarsi in questo 2023? Senza dubbio delle piogge violente che si scaglieranno in tutta l’Italia. Un anno, particolarmente diverso dal 2022, infatti, abbiamo vissuto delle giornate molto fredde, ma ora le temperature avranno un cambiamento non da poco a causa di queste forti piogge.

“La Niña”, è il fenomeno atmosferico che condiziona la maggior parte dei Paesi sulla Terra, potrebbe non tornare più e al suo posto arriverà El Niño. In Italia, ci aspettano dei giorni molto cupi, dite pure addio al sole: scopriamo di più.

La differenza tra El Niño e la Niña: tutti i dettagli

Il 2022 è stato caratterizzato dalla Niña, ovvero, un fenomeno atmosferico che condiziona notevolmente tutto il resto del mondo e che dipende dai cambiamenti di temperatura dell’oceano Pacifico e anche dalla pressione climatica. Invece, El Niño rappresenta la fase calda, sarebbe il periodo opposto della Niña. Questo particolare fenomeno è chiamato El Niño southern oscillation (ENSO).

Ma che caratteristiche hanno? E’ molto semplice, il primo causa delle forti piogge e anche molto caldo, il secondo porta dei lunghi periodi di siccità. Ora stiamo attraversando l’influenza della Niña ma dovrebbe finire al più presto perché verrà sostituita da El Niño nel 2023: scopriamo insieme le previsioni di questo nuovo anno.

In arrivo El Niño: addio al sole

Secondo quanto riporta Met Office, il sito ufficiale nazionale del Regno Unito, ha rivelato che La Niña non scomparirà verso la fine di gennaio e di febbraio 2023, perché le temperature dell’oceano Pacifico saranno neutre e potrebbero stabilirsi così per altri 4 mesi, quindi, fino ad aprile.

Come ben sapete, il pianeta Terra è composto dal 75% da acqua e i mari, ma soprattutto gli oceani hanno un ruolo davvero fondamentale, perché influenzano il clima di tutto il mondo. Il 2023, sarà un anno molto caldo, uno dei più afosi mai registrati, addirittura, potrebbe superare il 2016.

Quest’estate non sarà facile resistere a temperature così alte. Il Met Office, ha rivelato che a causa dell’aumento delle emissioni di gas serra mondiali soffriremo moltissimo il caldo. El Niño sta per arrivare, ed è un fenomeno che si verifica ogni tre o otto anni e ha una durata di 8 o 10 mesi. Come abbiamo detto, è un evento climatico che colpisce l’intero pianeta Terra, quindi anche l’Italia e tutte le regioni.

El Niño arrivò anche nell’anno 2015/2016, le acque dell’oceano hanno addirittura superato i tre gradi. Tutto questo calore ha influito sul clima e sulla temperatura terreste, creando così delle anomalie climatiche non da poco. Secondo le previsioni, anche nel 2023 ricapiterà questo fenomeno.