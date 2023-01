Bonus 800 euro per queste donne nel 2023: i requisiti per presentare domanda

Dopo tutti gli aiuti stanziati dal governo per aiutare i cittadini ad affrontare la crisi economica attualmente in corso, ecco un bonus da 800 € del quale, però, possono beneficiare solamente le donne che posseggono determinati requisiti.

Siamo tutti a conoscenza delle difficoltà economiche che si sono abbattute sull’Italia da un po’ di tempo a questa parte. Ad oggi, purtroppo, sempre più persone arrivano con fatica a fine mese. E sempre più spesso accade che i cittadini, per far fronte alle numerose spese, debbano dare fondo ai propri risparmi.

Un’altra grave conseguenza della crisi economica italiana è, come tutti saprete, la diminuzione delle nuove nascite. Diventare genitori è senza dubbio l’esperienza più emozionante che la vita possa regalarci, ma è anche vero che crescere e mantenere un figlio sta diventando sempre più dispendioso.

Per cercare di ovviare a tale problema, le donne possono beneficiare di un bonus una tantum di 800 €. Inviare la richiesta è semplice, ma per poter avere accesso a tale aiuto è necessario possedere dei requisiti ben precisi. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Bonus 800 euro: a chi è destinato

Il premio alla nascita di 800 euro, altrimenti detto “Bonus mamma domani“, viene erogato dall’Inps, ed è rivolto a tutte le donne che sono diventate mamme e che presto lo diventeranno. In particolar modo, si può accedere a esso a partire dal settimo mese di gravidanza; alla nascita del bambino e anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo di un minore.

Per usufruire del bonus è necessario che le richiedenti siano residenti in Italia, che siano esse italiane oppure o no. Una volta accettata la domanda, l’Inps si attiverà per erogare gli 800 euro.

Il versamento da parte dell’ente del suddetto importo può avvenire nelle seguenti modalità: accredito su conto corrente postale, bancario o su carta prepagata dotata di codice Iban; tramite libretto postale o bonifico domiciliato presso un ufficio postale. È possibile ricevere il bonus anche su un conto corrente estero, ma in questi è necessario fornire una documentazione aggiuntiva.

Come effettuare la domanda

Se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al “Bonus mamma domani”, a questo punto, si può procedere all’invio della domanda di adesione. Ciò può avvenire, come precedentemente accennato, dopo il settimo mese di gravidanza o, in alternativa, alla nascita del bambino. Se, invece, si tratta di adozione o affidamento preadottivo, la domanda può essere inoltrata una volta portate a termine tutte le pratiche.

Richiedere il bonus da 800 euro è molto semplice. Si può scegliere di aderire al servizio in modalità online, visitando il sito dell’Inps e seguendo, passaggio dopo passaggio, le direttive indicate; in alternativa, si può decidere di rivolgersi al “Contact Center“, digitando il numero 803 164 se si chiama da rete fissa o lo 06 164 164 se, invece, la telefonata viene effettuata da un telefono cellulare. Infine, per inviare la richiesta e accedere al “Bonus mamma domani”, ci si può anche recare presso gli enti di patronato.