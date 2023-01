119 euro sulla pensione di febbraio per queste fortunate categorie: ecco quali

Queste categorie potranno beneficiare di ben 119 euro sulla pensione del mese di febbraio: manca poco, chi sono i fortunati?

I pensionati per il nuovo anno avranno a disposizione una somma su cui fare affidamento, infatti una determinata categoria beneficierà di ben 119 euro in più. Ovviamente, il mese di gennaio è oramai alle spalle ed è il momento di pensare al nuovo accredito di febbraio. A breve, quindi, questa categoria in particolare di pensionati potrà finalmente avere una buona notizia e concretizzare qualche piccolo sfizio per il futuro. Vediamo nel dettaglio chi ne beneficia e chi invece resterà a bocca asciutta.

Pensioni di febbraio: quando arrivano?

Accantonate definitivamente le novità e le pensioni di gennaio con tutti gli aumenti del caso, ora è il momento di vedere quelli che saranno gli aumenti di febbraio 2023. I pensionati avranno la possibilità di ricevere ciò che è l’adeguamento previsto dalla legge italiana e confermato con la Legge di Bilancio 2023.

Le pensioni di febbraio arriveranno a partire dal 1° febbraio 2023 con il solito metodo di consegna a seconda dell’iniziale del proprio cognome. Con questo iter si potrà andare avanti sino al 4 febbraio al mattino, non oltre. Chi invece avrà la pensione direttamente sul conto, dal primo febbraio potrà vedere l’accredito diretto senza aspettare di andare in posta.

Non è tutto, infatti – come anticipato – ci saranno alcuni pensionati che potranno godere di un buon aumento diretto sulla pensione di febbraio 2023.

119 euro in più per questi pensionati

Gli adeguamenti come da legge italiana sulla pensioni sono finalmente arrivati a gennaio 2023, seppur non per tutti. Le tempistiche ravvicinate per l’INPS sono state molto difficili da rispettare e per tale motivo alcuni soggetti, aventi diritto, sono rimasti a bocca asciutta.

Questo vuol dire che i pensionati che non hanno goduto dell’adeguamento e degli aumenti, potranno finalmente vederli in busta a febbraio 2023. È bene evidenziare che ci sarà una piccola fetta di questi pensionati che non potranno ottenere alcun aumento nel mese entrante, dovendo aspettare sino a marzo 2023.

Per alcuni pensionati la prima data non sarà ancora quella di febbraio ma di marzo, ricevendo tutti gli arretrati che fanno parte dei mesi precedenti.

Come già argomentato, una categoria specifica di pensionati potrà ricevere sino a 119 euro in più di pensione. Chi sono questi fortunati? Si parla della categoria che percepisce sino a 6 volte la minima e arriva a 3.150 euro lordi. L’adeguamento è del 53% con un aumento del 3,8% che tradotto in euro è 119 euro di pensione aumentata. Una buona notizia per tutti coloro che stavano attendendo l’adeguamento in busta.

Ovviamente, questo calcolo è stato fatto in base all’assegno lordo che viene percepito da questa categoria di pensionati. Si ricorda, infatti, che le minime hanno potuto avere una rivalutazione del 100% che va man mano a diminuire nel momento in cui l’assegno del pensionato diventa più corposo.