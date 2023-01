Bonus 192 euro per questi lavoratori: a chi spetta l’aumento in busta paga

È un nuovo bonus da 192 euro solo per questi lavoratori: sono loro che vedranno un ottimo aumento direttamente in busta paga.

Tra le tantissime novità che si sono registrate in questo inizio 2023, sicuramente i tantissimi aumenti non sono passati inosservati. Si parla di pensioni ma anche di stipendi, sino a vari bonus che sono stati ripristinati per il nuovo anno presi in eredità dall’ex Governo Draghi o studiati ad hoc per le varie categorie. Si parla anche di un bonus 192 euro che verrà erogato a chi possiede determinati requisiti. Facciamo chiarezza?

Bonus Renzi, caratteristiche e dettagli

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, moltissimi ricorderanno il famoso Bons Renzi che veniva percepito nel 2020 da più di 16 milioni di collaboratori dipendenti. Questi rientravano nelle fasce di reddito che vanno dai 8.174 euro sino ai 40mila euro.

Questo bonus veniva erogato attraverso due modalità differenti nel 2021:

100 euro al mese – circa – come accredito in busta paga per i soggetti con reddito sino a 28mila euro;

Come detrazione dei redditi sino a 40mila euro.

Una serie di detrazioni che in numeri si potevano tradurre con 80 euro al mese per un massimo di 97 euro per i dipendenti che percepivano un reddito da 28.001 sino a 35mila euro annui. Poi sempre 80 euro sino a scalare allo zero totale per redditi che vanno sino ai 40mila euro.

Gli esperti di economia hanno evidenziato quanto fosse importante fare un piccolo ritorno al passato, vedere come funzionava il bonus per avere poi la consapevolezza di come venga visto oggi attraverso il Governo Meloni.

Bonus 192 euro sulla busta paga: come riceverlo?

Il bonus di cui sopra viene continuamente percepito da una stretta categoria di dipendenti, seppur con modalità diverse e con una piccola revisione da parte del Governo Meloni. I collaboratori che hanno un contratto come dipendente e un reddito che non supera i 15mila euro percepisce il bonus con modalità piena. Questo viene chiamato primo scaglione Irpef che prevede una aliquota al 23%.

Al suo interno ci sono dei redditi – come anticipato – che non superano i 15mila euro ma è bene ricordare che il Bonus Renzi viene percepito solo da chi ha un reddito che è superiore a 8.174 euro. Esiste anche per i dipendenti che superano i 15mila euro ma non i 28mila euro, per una questione di detrazione per tutte le spese che sono state sostenute entro la fine del 2022.

Chi percepisce 39.000 euro di reddito annuo ha diritto ad un bonus Renzi pari a 192 euro. Come si arriva a questo importo? 16 euro al mese per dodici mesi, ed ecco che questo bonus viene percepito direttamente in busta paga.

Tutti coloro che al momento non hanno percepito il bonus e si chiedono come recuperarlo, la strada è solo una: la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione che verrà presentata nel 2023 dovrà ovviamente prendere in considerazione tutto ciò che è stato percepito nell’anno 2022.

Poi una volta che è stato comunicato tutto quanto, il rimborso della parte di Bonus che non è stata ricevuta verrà percepita dal mese di luglio in poi.