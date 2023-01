Basta cattivi odori, con questo trucchetto casalingo profumi tutta la cucina

I cattivi odori in casa, soprattutto in cucina, possono essere un vero problema. Per fortuna esiste un rimedio naturale da mettere in pratica. Vediamo quale.

I rimedi delle nonne possono aiutare su diversi fronti, anche su quello dei cattivi odori. Scoprine uno leggendo di seguito.

Cattivi odori: un bel problema

La casa potrebbe essere oggetto di cattivi odori. Le stanze che ne vanno più soggette sono, naturalmente, il bagno e la cucina e i rispettivi scarichi. I cattivi odori potrebbero sprigionarsi soprattutto nelle giornate umide o quando fa molto caldo, non importa quanto si fa attenzione all’igiene.

Per arginarli spesso e volentieri si fa ricorso a prodotti chimici che oltre a costare un po’ di soldi, potrebbero anche non risolvere il problema. Senza dimenticare l’impatto ambientale che tali sostanze possono avere. Per fortuna, esistono dei rimedi naturali che possono essere adoperati per rimuovere i cattivi odori. Vediamone uno del dettaglio.

Prima, però, cerchiamo di capire come evitare che gli scarichi emettano cattivi odori. In alcuni scarichi e, quindi, nelle rispettive tubature, l’acqua può ristagnare e favorire la comparsa di muffe e batteri che possono portare alla puzza. Il problema può essere arginato soltanto con la pulizia in profondità.

Un secondo caso può essere quello delle tubature vecchie che diventano ideali per far proliferare i lieviti ed i batteri di diverso tipo. Anche i giunti vecchi dei tubi si possono deteriorare favorendo la proliferazione di muffa e umido.

I cattivi odori nel lavandino, però, possono essere causati anche da cattive abitudini perpetrate proprio da noi. Ad esempio, quando mettiamo i piatti nel lavello con residui di cibo che finiscono nello scarico, oppure usando detersivi troppo aggressivi che si depositano nei tubi. Una buona abitudine è quella di utilizzare di filtri per gli scarichi che possano trattenere tutti i resti di cibo presenti sui piatti. Il filtro dovrebbe essere pulito ogni giorno come pure il lavello, dopo ogni utilizzo.

Il trucco per profumare tutta la cucina

Il sale grosso è un ottimo rimedio naturale per rimuovere il cattivo odore dalle tubature della cucina. Esso può essere combinato sia al bicarbonato che all’aceto. In particolare, se combinato a bicarbonato può essere versato nello scarico preventivamente diluito in una pentola di acqua bollente. In questo caso servono 5 cucchiai di sale grosso e 5 di bicarbonato. In pochi minuti i batteri spariranno e con essi anche gli odori.

Il sale grosso può essere aggiunto anche ad una soluzione composta da due litri di acqua e un bicchiere di aceto. Il composto dovrà essere versato nelle tubature poco alla volta, dopo che è trascorsa circa un’oretta da una somministrazione all’altra.

Il sale grosso si trova facilmente in tutte le case. Tali operazioni si possono svolgere ogni qual volta insorgano i cattivi odori.