Bonus 1000 euro no ISEE, pochi requisiti per ottenerlo: fai domanda così

By

Una buona notizia per tutti i nuclei familiari che sono alla ricerca di aiuti. Questo bonus 1000 euro è senza ISEE: come ottenerlo?

Le famiglie in questo periodo sono preoccupate per l’autunno che sta per arrivare. Per questo motivo si muovono al fine di poter ottenere quanto prima tutti gli aiuti a disposizione. Il bonus 1000 euro è nuovissimo e si può richiedere senza ISEE.

Non solo, non ci sono scadenze in merito e bisogna richiederlo previa domanda. Ma chi sono i beneficiari che possono godere di questa novità interessante?

Famiglie con reddito basso, le novità

Ci sono delle buone notizie per le famiglie italiane che sono ogni giorno costrette a risparmiare, considerando il caro vita che sta travolgendo tutti. In questo ultimo anno di cambiamenti, sono stati studiati non pochi contributi statali e assegni Unici che hanno voluto supportare le famiglie più deboli.

È importante capire che la condizione economica attuale non lascia dormire sogni tranquilli e un solo Bonus non aiuta di certo le famiglie con figli a carico. A tutto questo si aggiungono quindi dei contribuiti e degli aiuti che saranno mantenuti anche con il nuovo Governo, cercando di andare incontro a quelle che sono le necessità in toto.

Al Bonus asili già attivi si aggiunge uno che sarà particolarmente apprezzato dalle famiglie italiane.

Che cos’è il nuovo Bonus 1000 euro per le famiglie

Questo nuovo bonus 1.000 euro è un contributo offerto dall’amministrazione comunale di Cuneo per tutti i suoi residenti. Con la delibera di Giunta numero 172 del 9 giugno 2022 è stata data la conferma per questo nuovo aiuto famigliare.

È un contributo che viene riconosciuto a tutte le famiglie in voucher, che possono essere spesi all’interno dei baby parking privati che sono presenti in tutto il territorio. Il Comune di Cuneo ha deciso di provare a farsi carico di una copertura – seppur parziale – per il costo dell’abbonamento mensile del servizio attraverso il Progetto che contrasta la povertà educativa dei minori.

Questo Bonus 1.000 euro è dedicato alle famiglie che risiedono a Cuneo e che hanno dei figli dai 3 ai 5 anni. Questi frequentano il baby parking convenzionati di Cuneo e potranno beneficiare di un aiuto concreto che dimezzerà la spesa.

Il baby parking dovrà essere utilizzato tutta la settimana per un periodo non minore alle 16 ore. L’agevolazione verrà data alle famiglie con ISEE che non supera i 20.000euro.

Importi e caratteristiche

Come accennato, l’aiuto è da 1.000 euro richiesto da tutti i genitori che hanno figli minori frequentanti il baby parking che sono convenzionati solo con il Comune di Cuneo. La suddivisione degli importi è 100 euro al mese per 10 mesi.

Bonus da 1.000 euro: come fare la domanda

La domanda dovrà essere presentata presso gli uffici comunali con la sottoscrizione di un modello già predisposto, che si trova all’interno del sito del Comune di Cuneo. Non ci sono scadenze e la domanda può essere fatta in ogni momento dell’anno.