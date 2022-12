Bonus 1000 euro contro il caro bollette, solo per questa categoria di lavoratori

Un ricco bonus da 1.000 euro per fronteggiare il caro bollette ed è solo per una categoria in particolare di lavoratori.

Il caro bollette sta mettendo in ginocchio non solo i soggetti privati ma anche le imprese. Le stime per il futuro non sono di certo incoraggianti, proprio per questo il Governo Meloni sta cercando di trovare soluzioni e strumenti che possano andare ad abbracciare tutte le richieste dei cittadini. Ovviamente il problema resta e ad ogni fine del mese ci si ritrova con l’arrivo delle bollette che hanno sempre più zeri e numeri improbabili da sostenere. Al fianco dei lavoratori arrivano le aziende, ove possibile: si parla di un nuovo bonus da 1.000 euro che è stato studiato appositamente per questi dipendenti che rispondono a questa categoria.

Caro bollette: come sarà il 2023?

Se il 2022 ha messo tutti al tappeto e sta per terminare, gli economisti ed esperti non mettono una buona parola per il 2023. Questo anno è stato molto difficile da sopportare, considerando che dopo la pandemia da Covid sia arrivato lo scontro tra Ucraina e Russia. Uno scontro che sta interessando tutto il mondo, con i rincari delle materie prime che sono nella maggior parte dei casi introvabili.

A tal proposito il Governo ha dovuto mettere sul tavolo non pochi strumenti per aiutare i cittadini, ma anche nuove regole di comportamento al fine di non sprecare e utilizzare le risorse a disposizione nel miglior modo possibile (pena multe e sanzioni severe). Dove non arriva il Governo, per i dipendenti arrivano le aziende che hanno deciso di chiudere l’anno in maniera positiva e sperare in un 2023 più solito e meno difficoltoso.

1.000 euro di bonus per questi dipendenti

Come accennato, ci sono moltissime aziende che mettono in campo dei bonus per i dipendenti. Una sorta di ringraziamento di fine anno per il lavoro svolto, per non aver ceduto di fronte alle difficoltà e come aiuto per fronteggiare il caro bollette.

Proprio per questo, l’azienda leader Casillo Group ha deciso di fare un regalo ai propri collaboratori. Casillo è un brand conosciuto a livello internazionale nella produzione di semole e farine di altissima qualità ed è dislocato con le sue sedi in tutto il territorio nazionale.

Per i suoi dipendenti ha deciso di integrare altri servizi di welfare a disposizione, con un bonus da 1.000 euro. Ansa ha riportato le parole della nota postata dall’azienda:

“I dipendenti avranno un supporto concreto per far fronte al complesso scenario economico attuale trasformando il riconoscimento in buoni spesa”

Che potranno essere usati dove convenzionato oppure come rimborso in busta paga, proprio per pagare le bollette dell’anno 2022. Insomma, questa è solo una delle tante iniziative del gruppo che vuole avere sempre una visione ampia dei dipendenti che ogni giorno lavorano per migliorare l’azienda e farne un brand di qualità.

Il Presidente e Ceo Pasquale Casillo ha dichiarato:

“Sono convinto che un’azienda come la nostra debba dare qualcosa indietro a tutti coloro che ogni giorno la rendono grande e quindi svolgere un’importante funzione sociale”

Una iniziativa gradita ai dipendenti, con un bonus da 1.000 euro che potrà essere sfruttato in due modi, ma soprattutto per il pagamento delle utenze che hanno messo al tappeto moltissimi di loro.